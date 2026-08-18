El Tiro Federal de San Juan brilló en el Nacional de Armas de Aire

El Tiro Federal de San Juan tuvo una destacada participación en el 84° Campeonato Nacional de Armas de Aire 2026, disputado entre el 14 y el 16 de agosto en las instalaciones del Club Argentino de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires.

Un campeón nacional y tres top 7 para el Tiro Federal de San Juan. FOTO: Gentileza

La delegación sanjuanina compitió ante los principales exponentes del tiro deportivo argentino y consiguió resultados que permitieron a la provincia ubicarse entre los protagonistas del certamen. La participación contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El torneo fue además una instancia clave para el Ranking Nacional Federativo oficial, cuya reglamentación establece como requisito haber participado en al menos tres fechas del circuito y competir en este campeonato de cierre.

Mario Riveros, campeón nacional

El resultado más destacado para San Juan llegó de la mano de Mario Riveros, quien se consagró campeón nacional en la categoría Veteranos.

El tirador sanjuanino compitió en la modalidad rifle de aire 10 metros y obtuvo un registro de 595 puntos, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de su categoría y alcanzar el título nacional.

Su actuación fue uno de los principales puntos altos de la delegación provincial durante el campeonato desarrollado en Chivilcoy.

Tres sanjuaninos entre los mejores

La participación local también tuvo buenos resultados en pistola neumática 10 metros, con tres representantes que lograron ubicarse en posiciones destacadas frente a tiradores de todo el país.

Lara Méndez terminó en el séptimo puesto, con 520 puntos, y logró ingresar al grupo de las ocho mejores tiradoras nacionales de la categoría mujeres.

Por su parte, Elías Tello también alcanzó el séptimo lugar nacional, luego de registrar 362 puntos en su participación.

En tanto, Cristina Gómez protagonizó un destacado debut en una competencia nacional y finalizó en la sexta posición, con un registro de 347 puntos.

Formación para los jóvenes

Además de su participación en competencias nacionales, el Tiro Federal de San Juan mantiene abiertas sus propuestas de iniciación deportiva para jóvenes que quieran comenzar a practicar esta disciplina.

Las escuelas están destinadas a chicos y chicas de entre 8 y 15 años, con el objetivo de brindarles sus primeros conocimientos y desarrollar las capacidades necesarias para avanzar en el tiro deportivo.

Los interesados pueden comunicarse con Lara Méndez, profesora e integrante del equipo sanjuanino, al 264 543-1749 para obtener información sobre las actividades e inscripción.