El titular de DAIA destacó la importancia de la visita del presidente Fernández a Israel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, consideró hoy "muy importante" el viaje del presidente Alberto Fernández a Israel, y afirmó que su presencia potenciará "la pelea contra el antisemitismo".



"El viaje a Israel es importante no sólo por razones geopolíticas, sino porque no tomamos dimensión o no se sabe que Argentina es el único de América latina que integra Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto", dijo el dirigente de la comunidad judía en diálogo con Télam.



Agregó que Argentina tiene "el privilegio de ser el único país que integra" esta alianza internacional y explicó que por ese motivo "es el único país invitado de América latina" que participa del Foro Internacional de Líderes en Conmemoración del Día Internacional de Recordación del Holocausto y la Lucha contra el Antisemitismo, que se reunirá en Jerusalén, con la presencia de más de 40 líderes mundiales.



Recordó que la Argentina es el único miembro pleno de América Latina que integra la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) (ingresó en 2002), y explicó que por ese motivo fue el único país de la región invitado a la conmemoración que se realizará en Israel.



Knoblovits destacó el hecho de que el presidente Alberto Fernández viaje a Israel y dijo: "Yo sé que el canciller (Felipe Solá) siempre dijo que iba a ir, pero es muy importante que vaya Fernández".



El dirigente consideró en ese marco que el viaje "potencia la pelea permanente contra el antisemitismo y el discurso del odio" y además "ayuda a que se siga transmitiendo lo que significó la Shoá (Holocausto) en el mundo, para que no haya nuevos genocidios".



Consultado sobre la agenda de Fernández en Israel, Knoblovits destacó la cena que tendrá mañana con los líderes mundiales, y la ceremonia central que se celebrará el jueves en el Museo Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén.



"Solo esas dos actividades son suficientemente importantes para justificar el viaje", celebró el titular de la DAIA.