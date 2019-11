El titular de la AFIP negó que el organismo se preste a situaciones de espionaje

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Administrador Federal de Ingresos Públicos, Leandro Cuccioli, negó hoy que el organismo recaudador tenga "cualquier tipo de iniciativa" vinculada a una situación de espionaje y sólo se dedica a "luchar contra la evasión".



"Niego rotundamente que la AFIP tenga cualquier tipo de iniciativa de espionaje ya que no nos dedicamos a eso sino a luchar contra la evasión", señaló Cuccioli a Télam.



De esta manera, el titular de la AFIP marcó su posición respecto a una investigación que llevan adelante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González sobre eventuales conductas de espionaje a través del sistema de consultas del organismo.



El funcionario aclaró esta cuestión en función de las "presunciones informadas en algunos medios sobre alguna red ilegal de espionaje a jueces en distintos ámbitos del gobierno nacional".



"Estamos a disposición del juez, que nos ha mandado oficios que vamos a responder en forma completa y transparente, porque lo mejor que podemos hacer en estos casos es dar toda la información, y así lo haremos siempre que nos requieran", añadió Cuccioli.



Al respecto, aclaró que no tiene "ningún tipo de evidencia en cuanto a una supuesta maniobra de accesos a nuestras bases de datos que no estuviesen dentro de un marco de una investigación".



"Nuestra base de datos tiene la finalidad de luchar contra la evasión siempre en el marco de una investigación, y una investigación tiene una lógica en función de un cruce o una hipótesis, evitando este tipo de problemas", agregó.



Cuccioli instó a "separar una cosa de otra", a partir de la "certeza que implica estar cumpliendo con lo que corresponde. Y cuando tenemos algo para reportar somos los primeros en hacerlo".