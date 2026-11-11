El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, aseguró que la instalación de la polémica carpa VIP en la Santa Misa oficiada por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles “no estaba prevista” y afirmó que les “tomó de sorpresa”. En la misma línea, el referente eclesiástico aclaró que dicha infraestructura, destinada a recibir a funcionarios, legisladores, jueces, empresarios y figuras del espectáculo, no formó parte de la organización llevada adelante por la Iglesia.

En la misma línea, aclaró que la infraestructura detrás del escenario, destinada a la recepción funcionarios públicos, autoridades del Gobierno nacional, de la Ciudad y personalidades de la política y del espectáculo, no había sido parte de la organización que llevó adelante la Iglesia.

"No nos enteramos porque llegamos justo para la celebración y la organización nuestra no tenía ninguna previsión en ese sentido. Nos tomó de sorpresa todo lo posterior, pero no es que estuvimos anoticiados enseguida. Creo que la sociedad ya se pronunció sobre eso", manifestó Colombo en declaraciones radiales.

Por otra parte, destacó que la visita del Papa tuvo "su riqueza propia" como para cambiar la mirada "en cosas que tienen vuelo bajo": "El dolor nuestro es que no se pierda lo central del mensaje mirando cosas que le quita lucimiento a algo brillante", añadió.

Además, indicó que no conoce los detalles de cómo se instaló esa carpa "porque estuvo imbuido en el espíritu del viaje", atento a recorrer los distintos espacios y participar de todas las celebraciones.

"Como fue todo tan intenso y tan lindo, no me gustaría quedarme sólo en ese comentario. Yo no estaba al tanto. Me enteré después, porque no formaba parte de la organización directa. Lo nuestro eran las celebraciones y los contenidos, lo que vieron", explicó.

Para finalizar, y no ahondar más en el tema, remarcó que "hubo miradas" por parte de la ciudadanía sobre ese tema y se respaldó en que "la gente se expresó con contundencia".

Un escándalo que deja huella en el gobierno

La instalación de una carpa VIP y sectores exclusivos con catering, previo a la Santa Misa que brindó el papa León XIV, generó un escándalo político, social y eclesiástico por considerar que fue una ostentación en un evento donde se pondera la austeridad y la igualdad ante todos.

Durante la ceremonia, mientras los fieles esperaban a la intemperie, bajo el calor, había instalado un sector reservado para 250 aproximadamente, que incluyó a funcionarios del gabinete nacional, legisladores, jueces, empresarios y figuras del espectáculo como Pampita, Yanina Latorre y Valeria Mazza: contó con aire acondicionado, baños especiales y servicio de catering.

La producción del evento previo a la Santa Misa estuvo a cargo por DF Entertainment y, a su vez, contratada por la Jefatura de Gabinete de la Nación, comandada por Diego Santilli, incluido en un presupuesto general del acto de unos 8.700 millones de pesos. Pero el contenido de los servicios de catering, sanitarios y mobiliario asciende a los $20 mil millones de pesos.

Las invitaciones a famosos y referentes locales fueron enviadas, en gran parte, por jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.