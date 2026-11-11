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Sportivo marcó un gol de Daniel Castro y domina la Superfinal
POR REDACCIÓN
La gran Superfinal de la Liga Sanjuanina de Fútbol puso en marcha sus primeros 45 minutos en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde Sportivo Desamparados y Atlético Minero igualan 0 a 0 en un desarrollo sumamente friccionado y con pierna fuerte.
El conjunto puyutano, respaldado por una gran campaña en el Clausura y su reciente antecedente victorioso, intentó hacerse dueño de las acciones con las proyecciones de sus extremos, mientras que el Pico y Pala respondió con solidez defensiva y juego directo buscando inquietar el arco custodiado por la visita.
A pesar de las intenciones de ambos equipos por romper el cero, las imprecisiones en los metros finales y el riguroso trabajo de las líneas defensivas neutralizaron las ocasiones de riesgo más claras, destacándose un par de aproximaciones neutralizadas con lo justo por los arqueros y zagueros.
Con el marcador en tablas y las cartas sobre la mesa, ambos entrenadores deberán ajustar piezas en el vestuario para destrabar el pleito en el complemento y definir al campeón anual de la temporada 2026.
Desarrollo del Primer Tiempo
Durante los primeros 45 minutos de la Superfinal entre Sportivo Desamparados y Atlético Minero, el encuentro se mantuvo sumamente disputado y cerrado sin goles, destacándose jugadas aisladas como un tiro libre de Minero que terminó reventando el travesaño del arco custodiado por Desamparados, además de diversas faltas tácticas, amonestaciones a jugadores como Gastón Videla y Elías Ovalles, y reiteradas interrupciones por infracciones en tres cuartos de cancha que evitaron que ambos equipos pudieran romper la paridad antes del descanso.
La previa
El encuentro enfrenta a los dos ganadores de la temporada: Minero, que se consagró en el Torneo Apertura, y el Puyutano, que conquistó el Torneo Clausura tras una campaña sobresaliente en la fase regular con 42 puntos, producto de 13 triunfos, tres empates y una sola caída en 17 presentaciones.
El antecedente inmediato le otorga un condimento especial a la definición, ya que apenas cinco días atrás ambos equipos se vieron las caras en la final del Clausura, donde la Víbora se impuso por 2 a 0 con un doblete de Cristian Ramírez.
Previamente, en la novena fecha de la fase regular, el conjunto puyutano también había ganado por 2 a 1 en el Serpentario con tantos de Omar Benavidez y Franco Goria, mientras que Nicolás Moral descontó para el Pico y Pala.
Si bien Desamparados llega respaldado por los antecedentes recientes y por buscar su primera consagración anual desde 1991 —cortando una sequía de 35 años—, enfrente tendrá a un rival que busca un hito histórico: tras obtener su primer título de Primera División en 2026, Minero va por su primera corona anual en busca de una inmediata revancha.