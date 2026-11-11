La gran Superfinal de la Liga Sanjuanina de Fútbol puso en marcha sus primeros 45 minutos en el Estadio San Juan del Bicentenario, donde Sportivo Desamparados y Atlético Minero igualan 0 a 0 en un desarrollo sumamente friccionado y con pierna fuerte.

El conjunto puyutano, respaldado por una gran campaña en el Clausura y su reciente antecedente victorioso, intentó hacerse dueño de las acciones con las proyecciones de sus extremos, mientras que el Pico y Pala respondió con solidez defensiva y juego directo buscando inquietar el arco custodiado por la visita.

A pesar de las intenciones de ambos equipos por romper el cero, las imprecisiones en los metros finales y el riguroso trabajo de las líneas defensivas neutralizaron las ocasiones de riesgo más claras, destacándose un par de aproximaciones neutralizadas con lo justo por los arqueros y zagueros.

Con el marcador en tablas y las cartas sobre la mesa, ambos entrenadores deberán ajustar piezas en el vestuario para destrabar el pleito en el complemento y definir al campeón anual de la temporada 2026.

Desarrollo del Primer Tiempo

Durante los primeros 45 minutos de la Superfinal entre Sportivo Desamparados y Atlético Minero, el encuentro se mantuvo sumamente disputado y cerrado sin goles, destacándose jugadas aisladas como un tiro libre de Minero que terminó reventando el travesaño del arco custodiado por Desamparados, además de diversas faltas tácticas, amonestaciones a jugadores como Gastón Videla y Elías Ovalles, y reiteradas interrupciones por infracciones en tres cuartos de cancha que evitaron que ambos equipos pudieran romper la paridad antes del descanso.

La previa

El encuentro enfrenta a los dos ganadores de la temporada: Minero, que se consagró en el Torneo Apertura, y el Puyutano, que conquistó el Torneo Clausura tras una campaña sobresaliente en la fase regular con 42 puntos, producto de 13 triunfos, tres empates y una sola caída en 17 presentaciones.

El antecedente inmediato le otorga un condimento especial a la definición, ya que apenas cinco días atrás ambos equipos se vieron las caras en la final del Clausura, donde la Víbora se impuso por 2 a 0 con un doblete de Cristian Ramírez.

Previamente, en la novena fecha de la fase regular, el conjunto puyutano también había ganado por 2 a 1 en el Serpentario con tantos de Omar Benavidez y Franco Goria, mientras que Nicolás Moral descontó para el Pico y Pala.

Si bien Desamparados llega respaldado por los antecedentes recientes y por buscar su primera consagración anual desde 1991 —cortando una sequía de 35 años—, enfrente tendrá a un rival que busca un hito histórico: tras obtener su primer título de Primera División en 2026, Minero va por su primera corona anual en busca de una inmediata revancha.