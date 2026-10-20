El torneo de fútbol senior en San Juan que reunió a excombatientes y tuvo homenajes

El Estadio San Juan del Bicentenario fue escenario de un cuadrangular amistoso de fútbol senior que reunió a unos 120 jugadores, entre ellos excombatientes de Malvinas, y estuvo marcado por emotivos homenajes.

El encuentro, disputado el pasado sábado 17 de octubre, contó con cuatro equipos y tuvo como campeón al equipo Los Cóndores de los Andes, integrado por veteranos de la Guerra de Malvinas.

El certamen, denominado Torneo Amistad, estuvo coordinado por Alberto Arrieta, histórico captador de talentos del fútbol argentino, con el respaldo de la Secretaría de Deportes y el Gobierno de San Juan.

Además del equipo campeón, participaron Los Fenómenos, integrado por suboficiales y oficiales retirados de la Policía de San Juan; los veteranos del Barrio Aramburu y representantes vinculados al Colegio Don Bosco.

Homenaje a Luis Alberto Zabala

Uno de los momentos más emotivos del Torneo Amistad se vivió durante la entrega de premios, cuando se rindió homenaje a Luis Alberto Zabala, padre de Ana Paula Zabala, exreina de la Fiesta Nacional del Sol, quien falleció en febrero de este año.

El trofeo principal del torneo cuadrangular llevó su nombre y dentro de este gesto simbólico, la ceremonia contó con la presencia de Ana Paula, quien ingresó al campo de juego del Estadio del Bicentenario acompañada por familiares y amistades para participar de la entrega.

El homenaje sumó un momento de profunda emoción a una jornada que también tuvo un reconocimiento especial para un futbolista de 80 años del equipo de veteranos del Barrio Aramburu.

El sueño de jugar donde estuvo Messi

Más allá de los resultados, el torneo tuvo un significado especial para muchos participantes, que pudieron ingresar a los vestuarios y jugar en el mismo campo donde actuó la Selección Argentina, incluido Lionel Messi.

"Para ellos ha sido un sueño hecho realidad, como me lo han dicho varios abuelos, ¡yo también soy abuelo! Ver entrar a los camarines donde se vistió Messi, desfilar, saludarse... es un momento muy especial para todos ellos que nunca más lo van a vivir", expresó Arrieta a DIARIO HUARPE.

El organizador destacó que alrededor del 90% de los participantes son abuelos y remarcó la importancia de generar espacios de integración deportiva para las personas mayores.

Una vida dedicada a descubrir talentos en San Juan

Con una vasta trayectoria que abarca más de tres décadas como nexo y captador de jóvenes promesas para los clubes más grandes de la Argentina, Arrieta ha llevado adelante un trabajo silencioso pero fundamental para el fútbol nacional.

A lo largo de su carrera vinculada a instituciones como River Plate, Boca Juniors, Racing Club, San Lorenzo y Vélez Sarsfield, calcula haber promovido a cerca de 300 jugadores sanjuaninos, entre los que figuran nombres de la talla de Rubén Bascuñán, Marcelo Berte, Juan Manuel Ramos, Darío Cavicchia, Franco Correa, Francisco Álvarez, Rubén Botta y el joven Yavi Mercado, entre tantos destacables futbolistas.

"Siempre tengo la oportunidad de llevar un buen valor para el fútbol argentino, y más si es de San Juan. En este momento soy el coordinador de Córdoba y Cuyo para Independiente de Buenos Aires", detalló el histórico cazador talentos.

Actualmente, Arrieta continúa ligado a la actividad como parte del cuerpo técnico de divisiones inferiores e infantiles de Independiente, manteniendo intacta su pasión por el deporte.

Tras el éxito de este certamen impulsado junto a la Secretaría de Deportes de San Juan, la esperanza de los organizadores es que el Torneo Amistad se institucionalice y replique año tras año, convirtiendo al Estadio Bicentenario en la casa natural del fútbol sénior sanjuanino.



