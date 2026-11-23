Cuando los 4 Fantásticos van a buscar a Steve Rogers, el hombre que dejó el escudo del Capitán América está criando a un hijo con Peggy Carter. Esa visita pone en marcha el tráiler final de Avengers: Doomsday, que Marvel Studios presentó este lunes 23 de noviembre. Chris Evans vuelve a pelear junto a Thor y los X-Men, esta vez contra el Doctor Doom de Robert Downey Jr.

El adelanto dura poco más de tres minutos y llega con las entradas en preventa. En Argentina habrá funciones desde el miércoles 16 de diciembre. En San Juan, Play Cinema ya ofrece localidades y anuncia el estreno en su cartelera para el jueves 17.

Qué le cuenta el Capitán América a su hijo

Al final de Avengers: Endgame, Steve viajó al pasado para devolver las Gemas del Infinito y se quedó a vivir con Peggy. Ya anciano, le entregó el escudo a Sam Wilson. Siete años después de aquella película, el nuevo tráiler deja ver algo de la vida que siguió al baile de despedida de Steve y Peggy.

Hayley Atwell vuelve a interpretar a Peggy. En una conversación sobre el hijo que criaron juntos, a Steve le preocupa cuánto sabe el chico del pasado de sus padres. “¿Cómo va a saber quiénes somos si no se lo contamos?”, le pregunta.

La visita que recibe la pareja vuelve difícil guardar ese secreto. Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal, necesita la ayuda de Steve ante un enemigo conocido de los 4 Fantásticos. Lo acompañan la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole. El regreso de Rogers también deja en pantalla a dos generaciones de Vengadores, con Anthony Mackie como Sam Wilson, el actual Capitán América.

La voz detrás de la máscara del Doctor Doom

Durante más de una década, Robert Downey Jr. fue la cara de Tony Stark, el hombre que se sacrificó para derrotar a Thanos. Ahora lleva la máscara de Victor von Doom, el monarca de Latveria que combina tecnología y hechicería. Es su voz la que acusa a los héroes de vivir vidas robadas y les exige que las devuelvan.

Steve también habla de las consecuencias de lo que hicieron años atrás para salvar al mundo. El tráiler deja abierta la relación entre esas decisiones y el reclamo de Doom. Quienes retoman esa historia detrás de cámara son Anthony y Joe Russo, los hermanos que dirigieron Infinity War y Endgame.

Cíclope recupera un grito de los cómics

Antes de entrar en batalla, Thor tiene un problema bastante concreto. Conoce a Steve desde los primeros días de los Vengadores, pero apenas sabe quiénes son varios de sus nuevos aliados. El dios del trueno, otra vez interpretado por Chris Hemsworth, les pide que dejen sus disputas para después.

A Cíclope le alcanzan cuatro palabras para reunir a los suyos. James Marsden, que interpretó por primera vez al mutante en el cine en 2000, viste el traje de los cómics y llama a sus compañeros con un grito conocido por los lectores. “A mí, mis X-Men”. Entre quienes vuelven de aquellas películas están Patrick Stewart como el profesor Xavier e Ian McKellen como Magneto.

Doomsday es la quinta película de los Vengadores y su historia continuará en Avengers: Secret Wars. Para cerrar este adelanto, sin embargo, los Russo eligen un reencuentro que se entiende sin conocer a los recién llegados. El último plano vuelve a juntar a Steve Rogers y Thor.