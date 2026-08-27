El tremendo golpe que sufrió Darío Barassi cuando recibió un regalo

El programa Ahora Caigo, emitido por la pantalla de Eltrece, se convirtió en el escenario de un nuevo momento de diversión cuando su conductor, Darío Barassi, protagonizó un pequeño golpe en pleno estudio al recibir un obsequio.

Todo comenzó cuando el presentador interactuaba con Martín, un participante oriundo de La Plata que asistió al set de televisión acompañado por la menor de sus tres hijas. Durante la charla, el concursante sorprendió al conductor al comentarle que le había llevado un regalo especial.

Al enterarse de que el obsequio consistía en una caja de alfajores, el animador se aproximó con entusiasmo para verlos de cerca, pidiéndole a Luli Latorre que se los alcanzara. En su prisa por observar el detalle, se agachó sobre la tarima y terminó impactando su frente de manera accidental.

Tras el impacto, Barassi exclamó entre risas "Ay, me pegué" mientras la tribuna y los presentes reaccionaban con risas espontáneas ante el divertido blooper. Fiel a su estilo profesional, el presentador continuó con la conducción del ciclo televisivo con total naturalidad.

Este tipo de situaciones no resulta inusual en el programa de entretenimientos, donde la comida y los dulces suelen generar interacciones humorísticas. Anteriormente, otra participante proveniente de la localidad de Boulogne asistió con una amiga de la tribuna, quien le entregó a Barassi alfajores de elaboración casera de su propio emprendimiento.

Al describir que los sabores incluían pistacho, Nutella, Bonobón y dulce de leche, el conductor reaccionó comparando de forma irónica el peso y tamaño de los productos con "un cuerpo humano" antes de pedir probar uno de ellos en medio de una indecisión humorística.

Por otro lado, Barassi también compartió con su audiencia algunas experiencias personales vinculadas a su reciente rutina diaria de ejercicios. En una conversación con Juan Manuel, un participante de 42 años que se desempeña como técnico en refrigeración y asistió junto a su esposa e hija, el conductor indagó sobre la actividad física del concursante.

Tras enterarse de que el hombre había retomado el entrenamiento hacía un año, el presentador realizó una sincera confesión al revelar "Yo también empecé el gimnasio. Lo perdido que estoy, chicos".

Con su habitual carisma y capacidad para reírse de sí mismo, el conductor detalló las complicaciones que afronta en sus primeras jornadas de gimnasia con una divertida anécdota donde confesó "Hoy intenté colgarme de no sé ni cómo se llama y no sabés lo que era. Estaba más cerca de que se me viniera toda la estructura abajo que yo despegar un pie del piso" para el deleite del público presente en el set.