El tremendo récord que rompió el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 atraviesa sus jornadas iniciales con un impacto masivo en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. Transcurridos casi seis días desde el puntapié inicial en el Estadio Ciudad de México, la concurrencia a los estadios mantiene una tendencia creciente.

La entidad madre del futbol informó mediante un comunicado oficial que "El arranque espectacular de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha traído consigo un nuevo récord a tan solo seis días de la emocionante inauguración en el Estadio Ciudad de México: 281.223 aficionados llenaron las tribunas en cuatro encuentros de la fase de grupos (Francia-Senegal, Irak-Noruega, Argentina-Argelia, y Austria-Jordania); es decir, se registró la mayor cantidad de personas en un solo día desde el 28 de junio de 1994, que también incluyó cuatro partidos y alcanzó 277.070 espectadores".

Esta marca histórica superó los registros de hace años cuando el torneo se disputó íntegramente en suelo estadounidense. Tras completarse seis días de competencia, el registro total de asistentes asciende a 1.309.652 fanáticos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró la noticia y manifestó que "¡Vaya! Hoy se han dado cita 281.223 aficionados en los estadios de la Copa Mundial de la FIFA: ¡el día con mayor asistencia en la historia de la competición!". El hito se produjo durante la jornada del 16 de junio, la cual quedará guardada en las estadísticas oficiales del certamen.

La organización destacó el ambiente festivo en las tribunas y la respuesta del público en esta edición compartida por tres naciones. Infantino amplió sus sensaciones al afirmar que "El 16 de junio de 2026 pasará a la historia de la Copa del Mundo de la FIFA! No puedo agradecer lo suficiente a nuestros aficionados por aportar color, ambiente y emociones a este torneo. La Copa del Mundo de la FIFA 2026, la más inclusiva hasta la fecha, sigue demostrando lo mucho que se ama nuestro deporte y cómo el fútbol une al mundo". La primera fase del torneo se encamina a su cierre con estadios colmados y una expectativa creciente por las definiciones en los grupos.