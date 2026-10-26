El tremendo susto de Damián Betular en medio de su cumpleaños

El reconocido pastelero Damián Betular protagonizó un insólito y desesperante momento en plena celebración de su cumpleaños número cuarenta y cuatro, que se llevó a cabo el pasado veinte de octubre. Mientras soplaba la imponente cantidad de velas colocadas sobre su torta festiva, el jurado de MasterChef Celebrity sufrió un intenso ataque de tos provocado por la acumulación de humo que se generó de manera repentina.

La sorpresiva secuencia quedó completamente registrada por las cámaras de los invitados y afectó directamente a Damián Betular, quien intentó recuperarse mientras los presentes continuaban cantando. Lejos de notar la desesperación del pastelero, la concurrencia siguió coreando alegremente el feliz cumpleaños y alentándolo sin advertir el mal momento que atravesaba el agasajado en ese preciso instante.

Las imágenes del accidente protagonizado por Damián Betular se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron miles de reacciones entre los usuarios. Muchos seguidores comentaron la falta de atención de los asistentes y destacaron la anécdota como uno de los momentos más comentados de la semana en el mundo del espectáculo digital.