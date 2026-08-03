La música de Queen volverá a sonar en San Juan con la llegada de “Queen por Master Stroke”, uno de los tributos más reconocidos del país, que se presentará por primera vez en la provincia. El espectáculo será el sábado 15 de agosto de 2026 a las 21, en el Teatro Sarmiento, ubicado en Alem Norte 34 Sur, Ciudad de San Juan.

El show propone revivir la energía, la potencia vocal y la puesta en escena de una de las bandas más influyentes de la historia del rock, con una producción que busca recrear la experiencia de ver a Queen en vivo.

El repertorio incluirá algunos de los himnos más conocidos de la banda británica, entre ellos “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Radio Ga Ga” y “Don’t Stop Me Now”, además de otras canciones que marcaron generaciones.

Una banda tributo reconocida

Queen por Master Stroke es considerada una de las bandas tributo a Queen más destacadas de Argentina. El proyecto está liderado por Emanuel Caradoso, cuya interpretación vocal busca acercarse al estilo de Freddie Mercury, y cuenta con una puesta artística enfocada en reproducir la esencia del grupo británico.

El reconocimiento del espectáculo llegó incluso desde integrantes de Queen. La propuesta recibió elogios del guitarrista Brian May, quien destacó la calidad interpretativa del tributo.

La banda realiza una gira constante por distintos escenarios del país y combina la fidelidad musical con una puesta pensada para públicos de todas las edades.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el bajista Beto Ludueña destacó la importancia de la experiencia presencial y la conexión que genera la música de Queen con distintas generaciones. “No es lo mismo escuchar la música en plataforma que en vivo, sentir el bajo en el pecho, o los matices de la voz”, comentó.

El integrante del espectáculo señaló además que el impacto de la película “Bohemian Rhapsody” permitió que nuevas generaciones se acercaran a la banda. “Queen es una banda muy importante, y tras la película tenemos niños y adultos mayores en el público”, dijo.

Sobre la llegada a la provincia, expresó la expectativa de encontrarse con los seguidores sanjuaninos: “Esperamos que el público sanjuanino nos acompañe en esta primera visita”, agrega.

Entradas y detalles del espectáculo

La función comenzará a las 21:00 y la apertura de puertas está prevista 40 minutos antes del inicio. El espectáculo es apto para todo público y tendrá una duración aproximada de 120 minutos.

Los valores de las entradas son:

Platea Baja filas 01 a 13: $40.000

Platea Baja filas 14 a 20: $35.000

Pullman: $35.000

Gradas: $25.000

Los menores abonan entrada a partir de los 2 años.