El sentimiento cuyano llega al Teatro Ópera (en Calle Corrientes) de Buenos Aires, porque el Trío Los Barros tendrá la oportunidad de presentarse en la 4ª edición del Festival Patria.

La tradicional agrupación familiar formará parte de la grilla de este encuentro nacional el próximo domingo 18 de octubre en medio de una nutrida grilla de funciones que abarcará desde el 4 al 25 de octubre, incluyendo a artistas de todos los rincones del país.

Raíces familiares y tradición cuyana

Con raíces profundas en las provincias de San Juan y Mendoza, el conjunto está integrado por Eduardo Barros y sus hijos, Matías Barros y Cintia Barros. Su propuesta artística se centra en la poesía y el repertorio tradicional de Cuyo, destacándose por el rescate de la tonada autóctona sanjuanina y el formato instrumental en guitarra.

Con una trayectoria que se viene construyendo desde un origen muy humilde, el trío familiar viene transitando diferentes escenarios locales, festivales y presentaciones por varias ciudades. Ahora, el grupo desembarcará en CABA ante un escenario federal, siendo los únicos exponentes de la música cuyana en el programa del Festival Patria.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Nicolás Barros, representante del conjunto, comentó que “iremos a representar la música de San Juan, de San Luis y Mendoza. Llevaremos la música cuyana en este gran escenario como es el Ópera y estamos muy felices por esta invitación. Queremos que la región de Cuyo también tenga su protagonismo en Buenos Aires”, afirmó.

Según contó el manager, el grupo sanjuanino tendrá unos 30 minutos de actuación en su segmento. Además, estará acompañado por el Ballet La Posta de Bermejo, Ballet Jesús y Ballet Luna de Abril, con el fin de interpretar en danza lo que el trío hará en canciones.



Además, tendrán la participación especial del cantautor mendocino Juan Matías en calidad de invitado.

“Ofreceremos un repertorio tradicional cuyano y también queremos agregaremos temas de zamba norteña y otras canciones folclóricas populares. Y también incorporaremos a nuevos integrantes, como Juan Carlos Carrizo en guitarra, en bajo estamos aún por definir”.

Como todo grupo autogestivo, atraviesa la realidad de ciertas limitaciones económicas para solventar los viáticos. Por ello, Los Barros lanza una iniciativa denominada “200 Aliados por la Música de Nuestra Región”. Es un aporte mínimo de $38.000 para comercios y empresas sanjuaninas que, a medida de una campaña colaborativa, esperan reunir recursos suficientes para cubrir los costos operativos de su gira a Buenos Aires.

Una familia a pura tonada

Eduardo Barros junto a sus hijos Matías y Cintia conforman el ensamble familiar que abraza la identidad cuyana y busca hacerla visible en otras latitudes del país.

Hace unos meses, presentaron el espectáculo "Una Herencia Cuyana" en el Teatro del Bicentenario, que fue una celebración de la cultura regional, revalorizando las composiciones de grandes autores del pasado y también de este presente.

"Queremos que nuestra música cuyana llegue a todo el país y nos hace muy felices ver cómo todo está tomando forma”, dijo Nicolás.

Las localidades para la función del domingo 18 de octubre ya se encuentran disponibles a través de las plataformas digitales de venta de entradas y puntos autorizados. Para quienes deseen verlos en el festival, pueden reservar anticipadas en la plataforma Ticketek.