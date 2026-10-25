El trío sexual de Emanuel Ortega con Josefina, su amante, y su hermana

La ruptura entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi volvió a generar una fuerte polémica en el mundo del espectáculo. Todo parecía calmarse tras el regreso de la modelo desde Brasil, pero un comunicado del músico encendió otra vez la mecha.

Mientras Emanuel negaba las versiones falsas sobre su ruptura, el foco se instaló sobre Josefina Lynch, la cantante que visitó su estudio. Las nuevas informaciones aseguran que el engaño incluyó un encuentro íntimo simultáneo con ella y con su hermana Tita.

Martín Salwe reveló en el programa SQP este impactante dato sobre lo ocurrido en el estudio de grabación del artista. Según relató el panelista, la sesión musical inicial derivó rápidamente en un vínculo mucho más privado y escandaloso.

"Hasta ahora siempre se habló que en esos tres días, solo eran dos actores: Emanuel y Josefina. Ella va acompañada al estudio de Tita, como es cantante, le dice, que cante con nosotros. A esa pieza musical que tenía por hacer, el coro lo hace Josefina y Tita", comenzó diciendo Salwe.

"Habría sucedido que Emanuel no solo estuvo con Josefina sino también con Tita, la hermana. Como se diría en el barrio: un trío", disparó el panelista. De momento, ninguno de los involucrados salió a desmentir este fuerte rumor que sacude a la farándula.

Por su parte, Julieta había descubierto que Josefina estuvo tres días encerrada en el estudio con su esposo, cuando él le dijo que solo fue un día. La modelo ató cabos sobre las mentiras del músico y la supuesta infidelidad cobra ahora mucha más fuerza.