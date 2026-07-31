La humedad constante, el vapor y la poca ventilación convierten a la cortina del baño en uno de los lugares donde más fácilmente se desarrolla el moho. Además de provocar manchas oscuras y malos olores, los hongos pueden deteriorar el material si no se eliminan a tiempo.

Afortunadamente, no siempre es necesario reemplazar la cortina. Existen métodos caseros que permiten remover el moho de manera efectiva utilizando ingredientes que la mayoría de las personas tiene en casa.

Uno de los más recomendados es el vinagre blanco. Para aplicarlo, se debe preparar una mezcla con una taza de vinagre por cada litro de agua fría, sumergir la cortina durante al menos una hora y luego frotar las manchas con un cepillo de cerdas suaves. Si el hongo está muy adherido, puede aplicarse una mezcla más concentrada directamente sobre la zona afectada. Los especialistas advierten que el vinagre nunca debe mezclarse con lavandina debido a que esa combinación puede generar gases peligrosos.

Otra opción es preparar una pasta con tres partes de bicarbonato de sodio y una de agua. Se coloca sobre las manchas durante unos 10 o 15 minutos y luego se rocía vinagre blanco para potenciar el efecto limpiador mediante la reacción espumosa. Para manchas leves también puede utilizarse jugo de limón gracias a su acidez natural.

Cómo prevenir que vuelva a salir moho

Los expertos coinciden en que la prevención resulta más sencilla que la limpieza profunda. Por eso recomiendan mantener el baño bien ventilado, utilizar el extractor durante la ducha y dejarlo encendido unos 20 minutos después para reducir la humedad ambiental.

También aconsejan extender completamente la cortina luego de cada baño para que no queden pliegues con agua acumulada, sacudir el exceso de humedad y, si es posible, secarla con una toalla.

Como parte del mantenimiento, la cortina debería lavarse aproximadamente una vez al mes. Además, rociarla dos o tres veces por semana con una mezcla de agua y vinagre ayuda a impedir el crecimiento de nuevas esporas y prolonga su vida útil