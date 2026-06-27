Durante los meses de frío, es común que los vidrios del auto se empañen apenas una persona sube al vehículo. Este fenómeno se produce por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del auto, sumado a la humedad acumulada en el ambiente interno.

Aunque el sistema de desempañador es la solución más habitual, existe un método casero que puede ayudar a retrasar la aparición del vapor sobre los cristales. Se trata del uso de espuma de afeitar aplicada de manera controlada sobre la superficie interna del vidrio.

El procedimiento consiste en colocar una pequeña cantidad de espuma de afeitar sobre un paño limpio y distribuirla sobre el parabrisas con movimientos suaves. Luego, es fundamental retirar completamente el producto hasta que el vidrio quede transparente, sin restos visibles ni marcas.

Cuando se realiza correctamente, la espuma deja una película muy fina que actúa como barrera, dificultando que la humedad se adhiera al vidrio y provocando que el empañado tarde más en formarse.

Para aplicarlo adecuadamente, se recomienda seguir algunos pasos básicos. Primero, limpiar el vidrio con un paño seco para eliminar polvo o suciedad. Luego, colocar una pequeña cantidad de espuma en otro paño y extenderla sobre la cara interna del parabrisas. Después, retirar cuidadosamente el excedente hasta que no queden residuos. El mismo procedimiento puede repetirse en las ventanillas si también suelen empañarse.

Antes de aplicarlo en todo el vehículo, es importante considerar algunas precauciones. El auto debe estar detenido durante el proceso y se debe utilizar muy poca cantidad de espuma para evitar manchas o vetas que puedan afectar la visibilidad.

También se aconseja probar el método en una pequeña zona del vidrio antes de aplicarlo por completo. Si aparecen reflejos o marcas, lo ideal es limpiar nuevamente la superficie con un paño húmedo y secar bien antes de intentar otra vez.

De esta manera, la espuma de afeitar se presenta como una alternativa simple y económica para mejorar la visibilidad durante el invierno, siempre que se utilice con cuidado para no comprometer la seguridad al conducir.