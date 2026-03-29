La popular creadora Paulina Cocina difundió un consejo práctico que promete solucionar este clásico inconveniente de forma rápida y sin productos. El método, que se volvió viral en redes sociales, es un truco ideal para cuando quedan olores fuertes en las manos después de cocinar, resultando especialmente útil tras manipular ingredientes como ajo, cebolla, pescado o condimentos intensos.

La técnica consiste simplemente en dejar correr agua natural sobre la piel durante unos segundos, con la precaución de no frotar y sin necesidad de utilizar agua caliente.

Según explicó la influencer, este gesto ayuda a neutralizar el olor y representa un recurso rápido que puede aplicarse en cualquier momento. De esta manera, no se requiere jabón ni ninguna preparación previa para que el aroma residual desaparezca por completo de los dedos.

Estas herramientas prácticas para desenvolverse mejor en la cocina forman parte de una serie de tips diseñados para resolver situaciones cotidianas sin complicaciones.

Al evitar que las fragancias penetrantes se mantengan durante horas mediante un gesto sencillo, Paulina Cocina demuestra que los pequeños trucos pueden hacer la diferencia en el día a día del hogar.