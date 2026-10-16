Agregar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio a la salsa de tomate puede ayudar a reducir su acidez natural y conseguir un sabor más suave sin necesidad de incorporar azúcar. Este sencillo recurso culinario se utiliza cada vez más para equilibrar las preparaciones caseras, aunque los especialistas advierten que es fundamental respetar las cantidades y evitar su uso en conservas.

Los tomates contienen ácidos naturales, principalmente cítrico y málico, responsables de su sabor característico. Cuando estos componentes entran en contacto con el bicarbonato, una sustancia alcalina, se produce una reacción química que neutraliza parte de la acidez y libera dióxido de carbono.

Por este motivo, al agregar bicarbonato a la salsa caliente es habitual que aparezcan pequeñas burbujas o espuma durante algunos segundos. Esta reacción es normal y permite disminuir el gusto ácido sin incorporar ingredientes dulces.

Cuánto bicarbonato hay que agregar a la salsa de tomate

La cantidad recomendada es muy pequeña: una pizca o hasta un cuarto de cucharadita por cada 500 mililitros de salsa. Los especialistas aconsejan comenzar con una dosis menor, ya que agregar demasiado puede modificar considerablemente el resultado final.

Lo ideal es incorporar el bicarbonato durante los últimos minutos de cocción, cuando la salsa todavía está caliente y a fuego bajo. Después, se debe revolver suavemente y esperar a que termine el burbujeo antes de probar la preparación.

Si el sabor continúa siendo demasiado ácido, se puede evaluar agregar una cantidad mínima adicional. Sin embargo, excederse puede dejar un gusto amargo, alcalino o similar al jabón.

A diferencia del azúcar, que solamente disimula la acidez con dulzor, el bicarbonato modifica químicamente parte de los ácidos presentes en el tomate.

Las precauciones que hay que tener al utilizar bicarbonato

Aunque se trata de un ingrediente habitual en la cocina, su utilización requiere ciertas precauciones. El bicarbonato contiene sodio, por lo que las personas con hipertensión, enfermedades renales, insuficiencia cardíaca o dietas restringidas en sodio deben consultar a un profesional de salud antes de incorporarlo regularmente.

Además, reducir la acidez de una salsa no significa que se convierta en un tratamiento para el reflujo gastroesofágico. Las molestias digestivas pueden responder a diferentes causas y, cuando son frecuentes, requieren una evaluación médica.

Otra advertencia importante está relacionada con las conservas caseras. No se recomienda incorporar bicarbonato a las salsas destinadas a almacenarse en frascos, ya que aumentar su pH puede afectar la seguridad alimentaria y favorecer el desarrollo de microorganismos peligrosos.

Otras alternativas para reducir la acidez del tomate

Existen otros métodos que permiten lograr una salsa más equilibrada sin necesidad de utilizar bicarbonato. Uno de ellos consiste en elegir tomates maduros, que generalmente ofrecen un sabor más dulce que aquellos recolectados antes de completar su maduración.

También se puede cocinar la preparación lentamente para integrar mejor los sabores. Incorporar zanahoria rallada, cebolla previamente cocida o calabaza aporta dulzor natural y ayuda a suavizar la percepción de acidez.

Estas alternativas no neutralizan los ácidos del tomate, pero permiten mejorar el resultado de la receta sin modificar directamente su composición química.

De esta manera, el bicarbonato puede ser un aliado para preparar salsas caseras, siempre que se utilice en cantidades reducidas y únicamente en preparaciones destinadas al consumo inmediato.