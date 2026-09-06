El Turco Naim casi se agarra a las piñas con Rial por culpa de Emilia Attias

Durante su participación en el programa televisivo PH Podemos Hablar, transmitido por Telefe, el actor Turco Naim rememoró un tenso episodio que protagonizó junto al periodista Jorge Rial durante los primeros meses de su noviazgo con la actriz Emilia Attias, una relación que se extendió a lo largo de 20 años y en la cual tuvieron una hija en común.

Al hacer referencia a las repercusiones públicas que tuvo su vínculo con la artista, el humorista expresó: “Me dijeron cosas de todo tipo. Estuve 20 años con una de las mujeres más lindas del país, te imaginarás que tuve mis cruces”. En ese marco, detalló lo ocurrido con el conductor de espectáculos, sobre quien aclaró: “Me acuerdo con Rial, por ejemplo, con Jorge, que hoy si nos vemos, súper buena onda”.

Según la reconstrucción hecha por el propio protagonista, la controversia surgió a raíz de los dichos vertidos por el comunicador sobre el incipiente noviazgo. Naim señaló: “Él tiró una frase cuando recién empezábamos a salir: ‘Querido, vos tenés que rezar todos los días un Padre Nuestro, no sé qué’. Muy despectivo estuvo”.

Molesto por la situación, el actor optó por conseguir el contacto directo del conductor mediante un colaborador: “Lo llamé al asistente y le dije: ‘¿Qué hacés, Tanito? ¿Me pasás con Jorge?’”. Al entablar la conversación telefónica, la reacción fue inmediata y sin filtros. Respecto a sus palabras, el artista admitió: “Le dije: ‘Escuchame. Estúpido. Ahora te voy a ir a buscar’. Me rayé y se me salió la cadena, pero me arrepentí después”.

La discusión subió de tono al punto de coordinar un eventual cruce presencial. Sobre aquel momento de tensión, el entrevistado rememoró: “Le dije: ‘Bueno, esperame. Vos que sos de Avellaneda. Y esperame ahí. Ahora te voy a buscar’”. Ante la firmeza del reclamo, el periodista decidió desactivar el conflicto en el acto: “Él mismo me dijo: ‘No, pará, pará, Turco, no. No vengas’, porque se dio cuenta de que yo iba a ir a buscarlo”.

Para dar por finalizado el incidente, la figura televisiva asumió un compromiso con el actor. Según la versión expuesta en el ciclo de Telefe, Rial manifestó: “No, pará, pará, pará, dejá. No hablo más de vos”. Sobre el cumplimiento de dicho acuerdo, el comediante confirmó: “Y listo. No habló más de mí”.

Con el correr de los años, las asperezas entre ambos quedaron completamente superadas. Para cerrar el relato, Naim reflexionó sobre el estado actual del vínculo con el comunicador: “Y ahí quedó. Y ahora sí que está todo bien. Ahora nos vemos y nos abrazamos con Jorge”.