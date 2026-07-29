La cuenta regresiva para una nueva presentación del Turismo Carretera y el Turismo Nacional en San Juan comenzará con una actividad especial destinada a acercar el automovilismo a los aficionados. Este viernes 31 de julio, desde las 18, los autos de competición recorrerán las principales calles de la Ciudad de San Juan en una caravana junto a pilotos de ambas categorías, en la previa de la novena fecha del TC y la séptima del TN.

La iniciativa, organizada por el Gobierno de San Juan, busca que los sanjuaninos puedan vivir de cerca la pasión por el deporte motor antes de las carreras que se disputarán el sábado 1 y domingo 2 de agosto en el Circuito San Juan Villicum.

La concentración tendrá lugar en la estación de servicio Shell ubicada en avenida Ignacio de la Roza y Lateral de Circunvalación. Allí, los pilotos compartirán un encuentro con el público, se tomarán fotografías con los fanáticos y entregarán entradas para el espectáculo del fin de semana.

El recorrido por la ciudad

Desde ese punto, la caravana partirá por avenida Ignacio de la Roza hasta calle Salta. Luego continuará hacia el sur por esa arteria para tomar avenida Libertador General San Martín en dirección oeste. Tras recorrer aproximadamente 600 metros, los vehículos girarán por calle Urquiza hacia el norte y finalizarán el recorrido en el Estadio Aldo Cantoni.

Desde la organización destacaron que, en esta edición, el recorrido será más extenso que en años anteriores, con el objetivo de que un mayor número de vecinos pueda disfrutar del paso de los autos y del contacto con los protagonistas de las principales categorías del automovilismo argentino.

Un fin de semana con las principales categorías

La actividad servirá como anticipo de un fin de semana que reunirá en el Circuito San Juan Villicum al Turismo Carretera, Turismo Nacional, TC Pista y Fórmula 2, categorías que volverán a convertir a la provincia en uno de los principales escenarios del deporte motor nacional.

Además del atractivo deportivo, desde el Gobierno provincial remarcaron que estos eventos generan un importante movimiento turístico, hotelero, gastronómico y comercial, con impacto en distintos sectores de la economía local.

La llegada de miles de visitantes y equipos contribuye a fortalecer la actividad económica y a consolidar a San Juan como una sede habitual de competencias de alcance nacional, impulsando el desarrollo del turismo de eventos y la promoción de la provincia en todo el país.