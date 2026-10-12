El turismo del fin de semana largo creció en cantidad de viajeros, pero gastó menos

El fin de semana largo por el 12 de octubre movilizó a 1.490.400 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $313.610 millones, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque la cantidad de viajeros aumentó un 3,5% en comparación con el mismo feriado de 2025, el gasto turístico total registró una caída real del 2,2%, una vez descontada la inflación.

En San Juan, la oferta turística se distribuyó entre el Gran San Juan y distintos departamentos del interior, con propuestas vinculadas con la naturaleza, el turismo aventura, la gastronomía regional y las tradiciones locales. El informe nacional destacó actividades en Calingasta, Barreal, Valle Fértil y 25 de Mayo, además de una agenda de espectáculos y ferias en la zona urbana.

Sin embargo, el relevamiento de CAME no precisó el porcentaje de ocupación hotelera provincial, la cantidad de turistas recibidos ni el impacto económico generado en San Juan durante estos días. Por ese motivo, los datos disponibles permiten describir la oferta de actividades, pero no establecer un balance cuantitativo del movimiento turístico local.

Escapadas más cortas y gastos selectivos

A nivel nacional, uno de los principales factores que condicionó los resultados fue la reducción de las estadías. La permanencia promedio pasó de dos días en 2025 a 1,8 días este año, una caída interanual del 10%. De esta manera, el incremento en la cantidad de viajeros no alcanzó para compensar el menor tiempo de alojamiento y consumo en los destinos.

El gasto promedio diario por turista llegó a $116.900, con una suba real del 5% frente al año anterior, descontada una inflación interanual del 22,1%. No obstante, el menor tiempo de permanencia hizo que el movimiento económico total fuera inferior en términos reales.

El informe también identificó una mayor presencia de viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas. Las condiciones meteorológicas adversas, con lluvias, humedad elevada y temperaturas frescas en distintas regiones, condicionaron algunas actividades al aire libre y las salidas espontáneas.

Qué actividades hubo en San Juan

En Calingasta, la agenda incluyó el Festival de Domas y Destrezas Criollas por el 14.º aniversario del predio Gauchos La Isla, la Peña Entre Recuerdos en Barreal y las experiencias Noches de Sabores y Estrellas, en Alta Bonanza, que combinaron gastronomía y observación astronómica.

En Valle Fértil se desarrollaron actividades de senderismo y avistaje de aves en Las Tumanas, además de charlas y propuestas educativas vinculadas con la observación de la fauna. En 25 de Mayo, la séptima edición del Festival del Pan Casero, en Villa Yanello, reunió actividades relacionadas con la gastronomía y las tradiciones rurales.

La agenda también incluyó espectáculos musicales y teatrales en la capital provincial. Paola Hascher presentó La Encendida en el Teatro del Bicentenario, mientras que Mauricio Nozica llevó Manso Yarco al Teatro Sarmiento.

En Rivadavia, la feria La Tienda del Chalet convocó a más de 70 diseñadores y artesanos en el Chalet Cantoni, con propuestas de indumentaria, cerámica, decoración y gastronomía. El Centro Cultural Conte Grand también ofreció una feria de emprendedores y funciones de cine.

Entre los principales atractivos permanentes de la provincia, CAME mencionó el Parque Provincial Ischigualasto, el Parque Nacional El Leoncito, los paisajes cordilleranos de Barreal y los circuitos de naturaleza y aventura de Valle Fértil. La oferta se completó con los recorridos por bodegas y establecimientos gastronómicos del Valle de Tulum, los paisajes de Iglesia y Jáchal y las actividades recreativas en los embalses de Ullum y Punta Negra.

El balance nacional de los fines de semana largos

El informe de CAME señaló que, en lo que va de 2026, se contabilizaron ocho fines de semana largos, durante los cuales viajaron 12.939.094 turistas. La estadía promedio acumulada fue de 2,37 días y el gasto diario promedio alcanzó los $111.282, con un impacto económico total de $3,4 billones.

El resultado del feriado de octubre volvió a mostrar una diferencia entre el crecimiento de la cantidad de viajeros y la evolución del gasto turístico. Para los destinos, el desafío estuvo en atraer visitantes mediante acontecimientos culturales, gastronómicos y deportivos, en un contexto en el que las escapadas fueron más breves y el consumo estuvo condicionado por los presupuestos disponibles.