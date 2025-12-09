A pocos días del inicio formal de la temporada alta, el sector turístico argentino ajusta expectativas para un verano que, según coinciden operadores y empresarios, no será malo en términos de ocupación, aunque tampoco mostrará mejoras significativas en el consumo. La perspectiva que toma forma es un verano con más movimiento, pero con bolsillos que gastarán lo justo.

Los primeros indicadores se vieron durante el último fin de semana XXL por el Día de la Soberanía Nacional. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.694.000 turistas circularon por el país, lo que representa un crecimiento del 21% respecto del mismo feriado de 2024. El clima templado y el formato extendido de cuatro días impulsaron el movimiento turístico. Sin embargo, desde el sector insisten en mantener cautela: diciembre recién comienza y aún queda por definir la verdadera fotografía del verano.

A esto se suma un factor puntual del calendario 2025-2026: tanto Navidad como Año Nuevo caerán un miércoles, lo que, según coinciden operadores y empresarios consultados, desincentiva los viajes exclusivos para ambas celebraciones y concentra la demanda recién en los fines de semana posteriores. “Las fiestas no moverán la aguja como otras veces”, advierten.

Desde las agencias de viaje evaluaron el escenario con un moderado optimismo. Andrés Deya, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), señaló que la temporada “arranca bien” en los destinos tradicionales, principalmente empujada por promociones y descuentos bancarios regionales. Además, subrayó que el turismo receptivo volvió a mostrar señales de repunte en noviembre, después de la caída del 10% registrada en octubre. Ese dato aporta alivio especialmente a ciudades consolidadas y destinos internacionales competitivos.

No obstante, Deya marcó que la verdadera tendencia de la temporada se conocerá en la segunda quincena de diciembre, cuando suelen consolidarse reservas y flujos más fuertes de la demanda. Hasta entonces, el escenario se mantiene abierto: más ocupación, precios más agresivos para captar turistas, pero un bolsillo que todavía no acompaña al ritmo esperado por el sector.