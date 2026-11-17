Familiares, amigos y vecinos acompañaron este martes por la mañana el último adiós a Franco Nahuel Jara en Albardón, en una despedida atravesada por el dolor y la emoción. El cortejo fúnebre avanzó escoltado por una caravana de motocicletas y otros vehículos que se sumaron para acompañar al joven.

Minutos después de las 11, las motos siguieron el recorrido del féretro, en una movilización que reunió a numerosas personas. Entre lágrimas, abrazos y muestras de afecto, los allegados despidieron a Jara, padre de cuatro niños.

La despedida también estuvo acompañada por reclamos para que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. Familiares y vecinos expresaron su indignación por lo ocurrido y pidieron que la investigación avance para determinar las responsabilidades.

Cómo fue el caso de Franco Jara

Jara murió durante la madrugada del domingo mientras permanecía alojado en la Comisaría 18°. Había sido detenido el sábado 14 de noviembre en el barrio Lozano I, en Albardón, y su fallecimiento dio inicio a una investigación judicial para determinar qué ocurrió dentro de la dependencia policial.

La familia sostiene que el joven habría sido golpeado por efectivos durante el procedimiento que terminó con su detención. Esa hipótesis forma parte de la investigación y deberá ser esclarecida por la Justicia.

Los resultados preliminares de la autopsia descartaron una muerte por causas naturales y describieron lesiones traumáticas en la cabeza, entre ellas un cefalohematoma contuso en la región temporal izquierda, edema cerebral y hemorragia subdural, además de edema pulmonar.

Seis policías detenidos por la muerte del joven

En el marco de la investigación, este lunes se confirmó la detención de un sexto efectivo policial, identificado como el sargento Juan Eduardo Zamora, integrante de la Unidad Coordinadora de Departamentales. Su arresto se sumó al de otros cinco uniformados que participaron del procedimiento en el que Jara fue aprehendido.

De esta manera, son seis los policías detenidos en la causa que busca reconstruir las circunstancias de la muerte del joven. La Fiscalía fijó para este jueves 19 de noviembre la audiencia de formalización, aunque todavía resta definir el horario.

La investigación deberá establecer qué ocurrió desde la detención de Jara hasta su fallecimiento en la Comisaría 18° y determinar la posible responsabilidad de los efectivos involucrados.