Luego del emotivo velorio realizado este viernes en la Catedral San Juan Bautista, San Juan despedirá este sábado a las siete víctimas de la tragedia aérea de Valle Fértil con una misa que podrá seguirse en vivo por internet.

La ceremonia religiosa comenzará a las 9 y reunirá a familiares, amigos, autoridades y vecinos que acompañarán el último adiós a quienes perdieron la vida durante el accidente del helicóptero Bell 412 ocurrido en Ischigualasto. Tras la celebración, el cortejo fúnebre partirá alrededor de las 10.30 hacia el Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio con honores.

El link para ver la transmisión

Quienes no puedan asistir a la Catedral podrán seguir la misa en vivo a través del canal de YouTube de la Iglesia de San Juan, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/live/N800v1KrDUA?feature=share enlace

La transmisión permitirá acompañar la ceremonia desde cualquier lugar y será el inicio de la despedida final de las víctimas antes de su traslado al cementerio.

Cómo será el último adiós

La misa marcará el comienzo de la última jornada de homenajes. Finalizada la celebración, los féretros serán trasladados en caravana por las calles de la ciudad hasta el Cementerio de Capital, donde familiares, compañeros de trabajo y autoridades despedirán a las víctimas con los honores correspondientes. En el caso del jefe de Bomberos, Rubén Castro, sus restos serán trasladados hasta Jáchal.

La despedida se produce después del velorio realizado este viernes en la Catedral, donde cientos de sanjuaninos se acercaron para expresar sus condolencias y rendir homenaje a quienes dedicaron su vida al servicio de la comunidad.