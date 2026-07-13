El último Argentina contra Inglaterra fue en 2005: por qué no jugó Messi

El cruce entre Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 revive una rivalidad de 14 capítulos. La última vez que se midieron fue el 10 de noviembre de 2005 en Ginebra, Suiza. Aquella tarde en el estadio Stade de Genève, el equipo de José Pekerman cayó por 3-2 ante los europeos pese a mostrar un buen nivel de juego.

Argentina comenzó ganando con tantos de Hernán Crespo y Walter Samuel. Wayne Rooney había igualado transitoriamente, pero en el cierre del encuentro Michael Owen anotó un doblete de cabeza a los 42 minutos y luego cuando se jugaban dos minutos de lo añadido.

La formación titular contó con Abbondanzieri, Zanetti, Ayala, Samuel, Sorín, Maxi Rodríguez, Demichelis, Cambiasso, Riquelme, Tevez y Crespo. Más tarde entraron Saviola, Cruz, Coloccini y Luis González.

En esa gira Lionel Messi no participó debido a la sanción recibida en su debut contra Hungría, donde fue expulsado tras jugar solo 45 segundos. El último antecedente por los puntos se remonta al Mundial 2002, cuando los ingleses vencieron 1-0. Ante este nuevo compromiso, desde territorio británico lanzaron una predicción desafiante al afirmar que "lo vamos a mandar a dormir a Messi" en la previa del cruce eliminatorio.

Actualmente, Roberto Ayala y Walter Samuel, quienes fueron titulares en aquel amistoso de 2005, integran el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Este partido representa la oportunidad de romper una racha de más de 20 años sin enfrentamientos entre ambas selecciones nacionales.