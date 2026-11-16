La historia vuelve a poner frente a frente a Sportivo Desamparados y Sport Club Pacífico de General Alvear. Los dos equipos se enfrentarán en la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur 2026, con el objetivo de conseguir un lugar en la final interregional y continuar en carrera por el ascenso al Federal A.

El cruce tendrá un antecedente reciente que le agrega un condimento especial a la definición. El último enfrentamiento oficial entre ambos se disputó en febrero de 2025, cuando el conjunto puyutano eliminó a Pacífico por penales y se consagró campeón de la Región Cuyo.

Un antecedente que alimenta la expectativa

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos se disputó el 2 de febrero de 2025, cuando Desamparados consiguió una clasificación memorable ante su gente. Aquella noche, el conjunto sanjuanino ganó 2-0 en el estadio El Serpentario, igualó el resultado global y se impuso por 6-5 en la definición por penales.

La serie había comenzado el 26 de enero de ese año, cuando Pacífico se impuso por 2-0 en General Alvear y consiguió una ventaja importante para la revancha. Sin embargo, el Víbora logró revertir la historia en San Juan y terminó festejando la clasificación a la final del Torneo Regional Amateur.

En aquella definición, el equipo puyutano tuvo que afrontar todo el segundo tiempo con un jugador menos y resistir los ataques del conjunto mendocino. Finalmente, Juan Cruz Real se convirtió en protagonista al contener uno de los remates desde los doce pasos y sellar el triunfo sanjuanino. La clasificación tuvo una gran celebración en el Serpentario, que contó con una importante presencia de hinchas.

Un nuevo capítulo por el sueño del Federal A

Ahora, los dos equipos volverán a encontrarse en una instancia decisiva, aunque con un objetivo renovado: quedarse con la Región Cuyo y avanzar a la final interregional. Para Desamparados, superar al conjunto de General Alvear significaría mantener vivo el sueño de regresar al Torneo Federal A.

El Puyutano llega a esta definición después de superar a Defensores de Belgrano de Justo Daract, al que derrotó 3-1 en San Luis y eliminó con un contundente global de 7-1. Por su parte, Pacífico consiguió su lugar en la final tras dejar en el camino a Atlético Argentino de Mendoza, pese a perder 3-2 en la revancha, ya que había ganado 5-1 en el primer encuentro.

De esta manera, Desamparados y Pacífico volverán a cruzarse en una definición que tendrá antecedentes recientes, recuerdos de una serie dramática y un premio deportivo de gran importancia. El ganador de la final de Cuyo avanzará a la instancia interregional, donde buscará conseguir el ascenso al Federal A.