El último gesto de los capellanes: una oración y la bendición a los féretros

La despedida de Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla tuvo este sábado uno de sus momentos más emotivos al finalizar la misa de cuerpo presente en la Catedral San Juan Bautista. Antes del inicio del cortejo hacia el Cementerio de Capital, los capellanes de la Policía de San Juan realizaron el responso sobre los cuatro féretros, en una ceremonia marcada por el recogimiento y la oración.

Con incienso y agua bendita, los sacerdotes recorrieron uno a uno los ataúdes mientras elevaban las oraciones finales por el descanso eterno de los funcionarios fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil. El rito fue acompañado en silencio por familiares, autoridades provinciales, integrantes de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil y cientos de vecinos que colmaron el templo para brindar el último adiós.

Durante el responso, los capellanes pronunciaron una de las oraciones tradicionales de las exequias cristianas.

El acompañamiento espiritual de la fuerza

Los capellanes cumplen una función de asistencia espiritual y contención para el personal policial y sus familias. Además de celebrar misas y ceremonias religiosas, acompañan a los efectivos en momentos de crisis, accidentes, situaciones de violencia, pérdidas de compañeros y otros hechos que afectan a la institución.

También participan en actos oficiales, brindan apoyo pastoral a quienes lo solicitan y tienen un rol especialmente importante en ceremonias de despedida como la de este sábado, donde el responso constituye el último acto religioso antes del sepelio.

Un mensaje para las familias y toda la provincia

Concluido el rito, el padre Andrés Riveros tomó la palabra para agradecer a las familias por haber aceptado que las exequias se realizaran en la Catedral, permitiendo que toda la comunidad sanjuanina pudiera acompañar la despedida.

También expresó su reconocimiento a la Policía de San Juan, al Cuerpo de Bomberos, a Protección Civil y a las demás instituciones que participaron de la ceremonia y acompañaron a sus compañeros.

"Nos queda mucho dolor en el corazón, pero los sanjuaninos hemos crecido en la fe, en la esperanza y en la caridad."

Antes de que los féretros fueran retirados del templo para iniciar el recorrido homenaje, el sacerdote invitó a los presentes a despedirlos del mismo modo en que habían sido recibidos durante el velorio.

"Así como los recibimos ayer con un aplauso, con un aplauso despidamos hoy a nuestros hermanos hasta su última morada en esta tierra."

Las palabras fueron seguidas por un prolongado aplauso dentro de la Catedral, mientras los féretros comenzaban a salir rumbo al cortejo fúnebre que recorrió distintos edificios vinculados a las fuerzas de seguridad y de emergencia antes de llegar al Cementerio de Capital.