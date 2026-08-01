El último viaje de las víctimas: el sepelio y el recorrido homenaje por San Juan

Después del emotivo velorio realizado este viernes en la Catedral San Juan Bautista, San Juan vivirá este sábado la despedida final de Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla, los cuatro funcionarios provinciales fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil.

Las puertas de la Catedral permanecieron abiertas durante toda la jornada para que familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos pudieran acercarse a brindar el último adiós. Entre lágrimas, abrazos y muestras de respeto, cientos de personas acompañaron a las familias en uno de los momentos más dolorosos.

Sin embargo, las ceremonias continuarán este sábado. A las 9 se celebrará una misa de cuerpo presente en la Catedral San Juan Bautista y, una vez finalizada, comenzará el último recorrido hacia el Cementerio de Capital. Vale destacar que la celebración religiosa será transmitida en vivo para quienes no puedan asistir a la Catedral y deseen acompañar la ceremonia a distancia.

Un recorrido cargado de simbolismo

Alrededor de las 10.30, el cortejo fúnebre partirá desde la Catedral para recorrer distintos edificios vinculados a las fuerzas de seguridad y de emergencia, lugares donde los cuatro funcionarios desarrollaron gran parte de su trayectoria profesional.

La caravana pasará por sedes de la Policía de San Juan, Bomberos y Protección Civil, permitiendo que compañeros de trabajo, efectivos y vecinos puedan despedirlos con honores antes de su llegada al cementerio.

El recorrido fue pensado como un homenaje a quienes durante años dedicaron su vida a la prevención, el rescate y la asistencia de los sanjuaninos en incendios, inundaciones, terremotos y otras emergencias.

Una despedida elegida por las familias

La despedida conjunta fue acordada entre el Gobierno provincial y los familiares de las víctimas, quienes aceptaron realizar un único homenaje en reconocimiento al fuerte vínculo que unía a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla.

Tras el recorrido por las calles de la Capital, el cortejo llegará al Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio y los honores correspondientes para despedir a los cuatro funcionarios que perdieron la vida mientras participaban de una misión oficial en Valle Fértil. Mientras que los restos del jefe de Bomberos, Rubés Castro, serán trasladados hasta Jáchal, su tierra natal.

Con esta ceremonia concluirá una de las semanas más dolorosas para San Juan, marcada por la conmoción que provocó la tragedia aérea y por el reconocimiento a quienes hicieron del servicio público una verdadera vocación de vida.