El último video que compartió Chuck Norris días antes de su muerte generó un fuerte impacto global, al mostrarlo activo, entrenando y con un mensaje que hoy resuena como una despedida.

La publicación fue realizada el 10 de marzo, día en que el actor cumplió 86 años. En el video se lo ve realizando ejercicios de combate al aire libre, en una escena que refleja la energía y vitalidad que lo caracterizaron durante toda su carrera.

Junto al clip, Norris escribió una frase que rápidamente se volvió viral: “No envejezco, yo subo de nivel”. El mensaje, cargado de humor y optimismo, fue interpretado por sus fanáticos como una síntesis de su filosofía de vida.

Además, en esa misma publicación agradeció por su salud, por poder seguir haciendo lo que ama y por el apoyo de sus seguidores a lo largo de los años, en un tono cercano y personal que contrastó con la sorpresa que generó su fallecimiento pocos días después.

La muerte del actor ocurrió el 19 de marzo a los 86 años, tras una emergencia médica, y fue confirmada por su familia a través de redes sociales.

El contraste entre su última aparición (donde se lo veía fuerte y activo) y la noticia de su fallecimiento profundizó la conmoción en el mundo del espectáculo y entre millones de seguidores que crecieron con sus películas y su figura.

Así, ese video terminó convirtiéndose en una despedida simbólica: un mensaje fiel a su estilo, que resume su legado como ícono del cine de acción, las artes marciales y la cultura popular.