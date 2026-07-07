Lionel Messi tiene un solo antecedente frente a Egipto con la camiseta de la Selección Argentina y ocurrió en un momento clave de su carrera. Fue en el Mundial Sub-20 de 2005, cuando disputó su primer partido como titular en una Copa del Mundo y convirtió su primer gol en el certamen.

El encuentro quedó marcado como uno de los primeros capítulos de la historia de Messi con la camiseta albiceleste. Argentina venía de perder en el debut ante Estados Unidos por 1-0 y necesitaba una victoria para encaminar su clasificación.

Después de ingresar en el segundo tiempo en el primer partido, Messi apareció desde el inicio ante Egipto por decisión del entrenador Francisco Ferraro. La Pulga tardó 47 minutos en abrir el marcador y convirtió el tanto que inició el triunfo argentino por 2-0.

El delantero recibió un centro de Julio Barroso y marcó su primer gol en un Mundial. Pablo Zabaleta anotó el segundo tanto del partido, mientras que Messi fue reemplazado a cinco minutos del final por Lucas Biglia.

El partido que cambió la historia de Messi

Antes de ese encuentro, Messi ya era una de las grandes promesas del fútbol argentino. Había debutado en Barcelona y comenzaba a llamar la atención por sus actuaciones en las categorías juveniles.

El debut ante Estados Unidos había generado dudas, ya que ingresó en el complemento y no pudo cambiar el resultado. Luego de ese partido, surgió una discusión interna sobre su presencia desde el inicio.

Finalmente, Ferraro decidió incluirlo como titular ante Egipto y la historia comenzó a cambiar. Ese Mundial Sub-20 terminó con Argentina campeón, Messi elegido como mejor jugador del torneo y ganador del Botín de Oro con seis goles.

Un recuerdo antes del próximo duelo

Más de 20 años después, Messi volverá a cruzarse con Egipto en una competencia internacional. Aquel partido del 2005 permanece como el único antecedente del capitán argentino frente al seleccionado africano.

En ese encuentro, la Pulga inició una etapa que luego estaría marcada por récords, títulos y una extensa trayectoria con la Selección Argentina.