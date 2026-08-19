El único familiar que acompaña al papá de Tini Stoessel en su internación

Alejandro Stoessel ingresó de urgencia en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. El productor comenzó a manifestar signos de malestar al regresar de un viaje de descanso en Cariló. Ante la persistencia de los síntomas, fue trasladado al centro asistencial donde el equipo médico decidió que permaneciera bajo observación para realizarle estudios exhaustivos.

Sobre el inicio de este episodio, el periodista Pepe Ochoa relató en LAM que "Hoy a las 17, Alejandro Stoessel fue ingresado al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por un dolor bastante agudo en el pecho". En cuanto a los momentos previos, detalló que "El fin de semana estuvo en Cariló y antes de volver empezó a sentirse mal. Fue a la guardia, los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado".

A pesar de la inquietud generada, la situación clínica del paciente se mantiene bajo control. Ochoa transmitió tranquilidad al informar que el empresario "está bien y consciente" y remarcó específicamente que "no está en terapia intensiva". También se confirmó en el mismo programa que "Alejandro está bien, consciente y no está en terapia intensiva" para dar mayores precisiones sobre su evolución. En la misma línea, Pilar Smith aportó claridad sobre el estado del paciente al señalar que "le hicieron prácticas de rutina y está bien".

La internación ocurre en un periodo de alta exposición mediática para su familia, marcada por versiones sobre el vínculo actual con su hija Tini. Durante su ingreso, el productor contó con el apoyo de su hijo Francisco, quien se encargó de retirar elementos personales para acompañarlo en la estadía. Respecto a los antecedentes del productor, se recordó que "su salud nunca está al 100%" luego de cuadros críticos superados años atrás.

Finalmente, Smith analizó su reciente inasistencia a compromisos internacionales indicando que "Se ve que no fue al Mundial porque había un temita con la salud que no le daba seguridad para viajar".