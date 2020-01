El uruguayo Gastón Silva se va a jugar a los Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El lateral izquierdo uruguayo Gastón Silva seguirá su carrera en el DC United de la Major League Soccer estadounidense y por eso hoy entrenó al margen de sus compañeros, mientras aguarda la comunicación de los directivos de Independiente para concretar el pase.



Silva ya no jugó este domingo en ninguno de los dos amistosos del conjunto ahora dirigido por Lucas Pusineri frente a Douglas Haig, de Pergamino, con el argumento de que sufría molestias en el tobillo izquierdo.



Sin embargo la realidad era muy otra, ya que fueron los dirigentes quienes le solicitaron al entrenador que no lo arriesgara ante la inminencia de la transferencia, algo que se hizo extensivo al entrenamiento de hoy, cuando solamente corrió a un costado del campo de juego mientras sus compañeros hacían fútbol.



En un principio había surgido la versión de que Antonio Mohamed se lo quería llevar a los Rayados de Monterrey, flamante campeones mexicanos, pero luego eso fue desmentido desde las más altas esferas de la entidad azteca.



El jugador que es asiduo concurrente a cada citación de Washington Tabárez al seleccionado uruguayo se sumó al "rojo" en agosto de 2017 proveniente de Torino, de Italia, tras superar un conflicto con otro club mexicano, Pumas, que argumentaba que lo había contratado previamente.



Silva, que marcó dos goles en los 70 partidos que jugó en el conjunto de Avellaneda, En octubre, en una nota con Olé, había comentado que su objetivo era que si tenía irse dejarle un rédito al club. Acumuló 69 partidos y dos goles, con 5.301 minutos.



El ex Nueva Chicago y también Independiente, Christian "Gomito" Gómez fue figura de DC United, el representativo de la ciudad capital Washington, en 2004, y por allí también pasó, aunque con menos suceso, el entrenador riverplatense, Marcelo Gallardo, mientras que en la última temporada lució otro compratriota: el ex Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, Luciano Acosta, que también a los 25 años acaba de ser transferido al Atlas, de México.