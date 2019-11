El USDA recortó la producción de trigo argentino y aumentó las exportaciones de soja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recortó hoy la estimación de producción de trigo argentino en 500.000 toneladas hasta las 20 millones de toneladas, respecto de las calculadas en su informe de octubre.



Asimismo, recortó la previsión de exportaciones en 500.000 toneladas hasta las 14 millones de toneladas y aumentó los stocks finales del cereal en 100.000 toneladas para ubicarlos en 1,89 millones de toneladas.



Por su parte, mantuvo sin cambios su proyección de cosecha de soja en 53 millones de toneladas, mientras que las exportaciones de poroto sin procesar se vieron aumentadas en 800.000 toneladas para posicionarse en 8,8 millones de toneladas.



Este incremento en la previsión de envíos al exterior permitió un recorte en las existencias finales de casi un millón de toneladas al pasar de 26,95 millones de toneladas calculadas en octubre a 25,89 millones de toneladas.



La producción de maíz también quedó estable en 50 millones de toneladas y las exportaciones den 33,5 millones de toneladas, con una merma en los stocks de casi 500.000 toneladas hasta las 5,12 millones de toneladas.



No obstante, la atención del mercado estuvo puesta en las posibles caídas de las estipulaciones de producción de los granos estadounidenses.



La dependencia estadounidense dejó sin cambios la estimación de cosecha de soja de ese país en 96,6 millones de toneladas, un millón de toneladas por debajo de lo que esperaba el mercado en la previa del informe, lo que imprimió una tendencia bajista en la plaza bursátil, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Si bien la proyección de exportación de la mercadería estadounidense quedó sin cambios respecto a octubre en 48,3 millones de toneladas, se produjo una baja en el procesamiento interno de 400.000 toneladas hasta los 57,3 millones de toneladas.



La diferencia entre lo estipulado en octubre y noviembre respecto al crushing repercutió en igual proporción en el cálculo de los stocks finales, los cuales subieron hasta 12,9 millones de toneladas, en contraposición de lo que previó el mercado, el cual dio por descontado un recorte en las existencias.



La producción de maíz estadounidense fue recortada en 3 millones de toneladas hasta las 347 millones, los stocks finales cayeron en 500.000 toneladas para ubicarse en 48,5 millones de toneladas, a la vez que la estimación de exportaciones bajó de 48,26 millones de toneladas a 46,99 millones.



Todos estos cálculos, si bien reflejan bajas en las estimaciones, no fueron tan fuertes como lo que esperaba el mercado.



Sin embargo, el uso total doméstico del cereal no cayó con la magnitud ni de las exportaciones como de la producción (solo 500.000 toneladas hasta los 353,5 millones), lo que significó un dato alcista para los operadores, explicó la BCR.



En trigo, el recorte fue de poco más de un millón de toneladas en la producción estadounidense con una baja de los stocks para ubicarse en 27,6 millones.



Respecto a Brasil, tanto la proyección de cosecha de maíz y de soja quedaron sin cambios en 101 millones y 123 millones de toneladas, aunque las exportaciones del cereal del país sudamericano fueron aumentadas en 2 millones hasta las 36 millones de toneladas.



La producción mundial de los principales granos fueron estipuladas de la siguiente manera: soja 336,6 millones de toneladas (-2,4 millones); maíz 1.102,2 millones de toneladas (-1,8 millones); y trigo 765,6 millones de toneladas (+0,4 millones).



En canto a los stocks finales a nivel global, los mismos fueron previstos así: soja 95,4 millones de toneladas (-0,2 millones); maíz 296 millones de toneladas (-6,6 millones); y trigo 288,3 millones de toneladas (+0,5 millones).