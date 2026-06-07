El Gobierno de la provincia puso en funcionamiento una web donde se podrá realizar el seguimiento de los cortes de calles en San Juan. Se trata de un sistema de monitoreo digital e interactivo mediante el cual los ciudadanos pueden conocer, minuto a minuto, cuáles son las arterias que se encuentran interrumpidas por la ejecución de obras públicas o privadas.

Una interfaz sencilla para los conductores

Para acceder a este servicio, los usuarios deben ingresar directamente a la página web oficial de la plataforma: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar. El sitio cuenta con un diseño intuitivo y dinámico, pensado especialmente para una visualización rápida tanto desde computadoras de escritorio como desde dispositivos móviles.

Al ingresar al portal, lo primero que aparece en pantalla es un mapa general de San Juan que refleja de forma automática un contador con la cantidad exacta de "Cortes Activos" en ese preciso instante. En el margen izquierdo de la interfaz, un panel de búsqueda permite filtrar los incidentes por departamentos o por el nombre de calles específicas, facilitando la planificación de rutas alternativas antes de salir de casa.

Información detallada a un solo clic

La principal ventaja que ofrece este desarrollo tecnológico radica en la profundidad de sus datos. Al navegar por el mapa urbano, los ciudadanos se encontrarán con íconos naranjas de señalización vial que marcan los puntos calientes del tránsito.

Al hacer clic sobre cualquiera de estos íconos de corte, la plataforma despliega una ficha técnica detallada que le permite al vecino observar variables fundamentales:

El sector exacto: especifica el tramo de la calzada afectado, detallando los carriles y las calles entre las cuales se interrumpe la circulación (por ejemplo, en las inmediaciones del Edificio 9 de Julio o los laterales de avenida Circunvalación).

La empresa a cargo: expone de forma transparente la firma constructora o prestadora de servicios que está ejecutando las tareas (como Naturgy o firmas viales privadas).

Fechas y horarios: determina el día y la hora exacta de inicio del corte, junto con el plazo estimado para la finalización de los trabajos y la liberación del paso.

Asimismo, el sistema implementa un código visual en el mapa mediante una leyenda de referencias. Las líneas punteadas de color naranja delimitan el tramo exacto del corte, mientras que los carteles de obra fijan de manera precisa el inicio y el fin de la zona restringida, especificando si se trata de una interrupción "Total" o "Parcial" del tránsito.