La Selección argentina vivió un momento determinante en el segundo tiempo del partido frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, cuando una intervención del VAR cambió por completo una decisión arbitral.

En una jugada que inicialmente había sido sancionada como falta de Leandro Paredes sobre Breel Embolo, el árbitro portugués João Pinheiro amonestó al mediocampista argentino.

Sin embargo, tras recibir el llamado desde la cabina del VAR, el juez revisó la acción en el monitor ubicado al costado del campo de juego y modificó su decisión.

Luego de observar las imágenes, Pinheiro dejó sin efecto la tarjeta amarilla para Paredes y resolvió expulsar al delantero suizo Breel Embolo por considerar que simuló la infracción dentro de la jugada.

La determinación cambió el desarrollo del encuentro, ya que Suiza quedó con un jugador menos en un duelo decisivo por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

Hasta ese momento, Embolo ya había sido amonestado previamente por una infracción sobre el propio Paredes, por lo que la sanción derivó en su expulsión y dejó al conjunto europeo en inferioridad numérica en el tramo final del partido.

La acción generó una fuerte repercusión tanto entre los jugadores como en las redes sociales, donde el fallo del VAR se convirtió en uno de los temas más comentados del encuentro entre argentinos y suizos.