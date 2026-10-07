El partido entre la Selección Argentina femenina de hockey sobre patines y España dejó un hecho histórico más allá del resultado. Durante el encuentro disputado en Asunción, Paraguay, se utilizó por primera vez el VAR en la competencia femenina de los World Skate Games 2026. GRUPO HUARPE realiza una cobertura especial desde Paraguay con el enviado especial Maximiliano Maldonado.

La implementación de la herramienta había sido confirmada por World Skate luego de que se solucionaran las deficiencias técnicas que habían impedido su funcionamiento en las primeras jornadas. Desde este martes 6 de octubre, el sistema comenzó a utilizarse oficialmente en el torneo femenino.

La primera intervención se produjo en el gol que abrió el marcador para España. Tras la definición de Marta Piquero, los árbitros acudieron a la revisión para analizar la jugada y finalmente convalidaron el 1-0 de la vigente campeona del mundo.

El VAR volvió a aparecer durante el segundo tiempo, esta vez en una acción favorable para Argentina. Tras un reclamo por una infracción dentro del área, los jueces revisaron la jugada y sancionaron penal para Las Águilas. Adriana Soto se hizo cargo de la ejecución, pero la arquera Ana Ferrer logró contener el remate.

La incorporación del VAR marca un cambio importante para el hockey sobre patines femenino, ya que permite revisar acciones determinantes del juego en partidos de máxima competencia.