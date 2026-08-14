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El Vasco Arruabarrena prepara cambios pensando en el partido Boca vs. Platense
POR REDACCIÓN
Boca comenzó con el pie derecho su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta, pero rápidamente deberá cambiar el foco hacia el Torneo Clausura. Este sábado, el Xeneize visitará a Platense en Vicente López y el exigente calendario obliga a Rodolfo Arruabarrena a analizar una formación con varias modificaciones.
Después del encuentro ante Platense, Boca deberá viajar a Paraguay, donde el martes a las 19 disputará la revancha frente a Recoleta en Asunción. Por este motivo, el entrenador evalúa preservar físicamente a algunos jugadores que acumularon una importante cantidad de minutos.
Entre los futbolistas con mayores posibilidades de descansar aparecen Leandro Lozano, Leandro Paredes, Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo y Santiago Ascacíbar.
Arruabarrena analiza cambios por línea
El entrenador no tendría previsto realizar una rotación masiva, aunque podría darle descanso a un jugador por línea.
En defensa, uno de los principales apuntados es Lautaro Blanco, quien es el futbolista que más minutos disputó en lo que va del año. Su posible reemplazante sería Malcom Braida.
En el mediocampo, Leandro Paredes podría comenzar el encuentro en el banco de suplentes. En su lugar aparece como alternativa Camilo Rey Domenech, aunque también podrían tener una oportunidad jugadores de características más ofensivas como Kevin Zenón o Alan Velasco.
La intención del cuerpo técnico es administrar las cargas y llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles al partido decisivo de la Copa Sudamericana.
Boca tendrá el respaldo de sus hinchas
El Xeneize contará con una importante presencia de su público en el Estadio Ciudad de Vicente López.
Los hinchas de Boca agotaron las 5.000 entradas populares que Platense puso a disposición para el encuentro correspondiente al Torneo Clausura.
La probable formación de Boca
De acuerdo con las variantes que analiza el entrenador, Boca podría formar con:
Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech y Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.
El calendario de Boca en agosto
El Xeneize tendrá por delante un calendario cargado, con cuatro partidos en poco más de dos semanas:
Platense vs. Boca: sábado 15 de agosto.
Recoleta vs. Boca: martes 18 de agosto.
Racing vs. Boca: domingo 23 de agosto.
Boca vs. Lanús: sábado 29 de agosto.
El objetivo inmediato será administrar el plantel ante Platense sin descuidar el Torneo Clausura, pero con la mirada puesta principalmente en la revancha ante Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.