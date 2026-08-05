El Vaticano confirmó que el Papa León XIV visitará Argentina en noviembre

El papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América del Sur entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. La confirmación llegó este martes a través de la Oficina de Prensa del Vaticano, que informó que el Pontífice recorrerá Uruguay, Argentina y Perú, en una gira organizada tras aceptar las invitaciones de los gobiernos y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

Según comunicó el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el recorrido comenzará en Uruguay, donde León XIV permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida.

Ese mismo 8 de noviembre el Papa llegará a Argentina, donde desarrollará una agenda que se extenderá hasta el día 11. Durante su estadía recorrerá Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país por albergar la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.

La gira continuará en Perú, donde permanecerá del 11 al 17 de noviembre. Allí visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades pastorales.

El primer viaje del Papa a Sudamérica

La visita marcará el primer viaje apostólico de León XIV al continente sudamericano desde el inicio de su pontificado. La gira también representa su primera visita oficial a Argentina como Sumo Pontífice y se espera que convoque a miles de fieles en cada una de las ciudades incluidas en el itinerario.

Desde el Vaticano señalaron que el viaje responde a las invitaciones formuladas por los jefes de Estado y las conferencias episcopales de Uruguay, Argentina y Perú, siguiendo el protocolo habitual para este tipo de desplazamientos internacionales.

El programa será difundido más adelante

Por el momento, la Santa Sede únicamente confirmó las fechas y las ciudades que integrarán la gira. El detalle de las actividades, las celebraciones litúrgicas, los encuentros oficiales y los recorridos será dado a conocer en las próximas semanas.

Se espera que la publicación del programa permita conocer los horarios de las misas multitudinarias, las reuniones con autoridades civiles y religiosas y los actos abiertos al público previstos durante la visita del Pontífice.