El papa León XIV no requerirá ningún tipo de tratamiento adicional tras la cirugía pulmonar a la que fue sometido el pasado 13 de octubre. Así lo dio a conocer la Oficina de Prensa de la Santa Sede este miércoles, al presentar los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de biología molecular realizados sobre el tejido extirpado.

Los estudios confirmaron que la lesión correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, pero determinaron que la enfermedad se encontraba totalmente localizada. La información técnica fue detallada por el médico personal del Pontífice, el Dr. Luigi Carbone, y por el profesor Stefano Margaritora, profesional a cargo de la intervención quirúrgica en la que se le extirpó con éxito el lóbulo inferior del pulmón derecho. Tras una posterior evaluación oncológica, el equipo médico concluyó que no se requiere ninguna terapia complementaria.

En muestra de su notable recuperación, el Santo Padre presidió esta misma mañana la Audiencia General en la Plaza de San Pedro. Durante el encuentro, León XIV agradeció públicamente a los miles de fieles que se congregaron por sus oraciones, el apoyo constante y la preocupación demostrada desde el momento de su intervención.

Por su parte, las repercusiones sobre la agenda internacional del Pontífice no se hicieron esperar. Durante el Desayuno Nacional de Oración realizado en Perú, el nuncio apostólico, Mons. Paolo Rocco Gualtieri, ratificó oficialmente que la visita del Santo Padre a dicho país se mantiene según lo programado para el próximo mes de noviembre.