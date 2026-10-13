El Vaticano confirmó este martes que al papa León XIV le extirparon un tumor cancerígeno durante la operación pulmonar realizada en el Policlínico Gemelli de Roma. Los estudios confirmaron que la lesión era un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico que ya había sido considerado por los médicos antes de la intervención.

La cirugía duró alrededor de 90 minutos y obligó a retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según informó la Santa Sede, la decisión se tomó para garantizar una extracción completa de la lesión.

El nuevo parte amplió así la información conocida inicialmente sobre la salud del pontífice. Horas antes, el Vaticano había comunicado que la operación había finalizado de manera positiva y dentro de los tiempos previstos, sin precisar todavía la naturaleza del nódulo.

León XIV, de 71 años, permanece internado en el Hospital Gemelli y continuará bajo observación mientras avanza su recuperación.

Confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma

El análisis realizado durante la intervención confirmó que el nódulo detectado en el pulmón derecho era un adenocarcinoma, uno de los tipos de cáncer de pulmón.

Para completar el procedimiento, los cirujanos extirparon el lóbulo inferior derecho mediante una técnica de cirugía torácica videoasistida.

El procedimiento estuvo encabezado por el especialista Stefano Margaritora y se desarrolló según lo planificado. Tras la operación, el Papa regresó a su habitación para iniciar el período posoperatorio.

El tumor había sido detectado durante un control

La lesión había sido identificada durante una revisión médica de rutina. El propio León XIV había informado el domingo anterior que los estudios habían detectado un nódulo en una fase temprana y localizada.

A partir de ese hallazgo, los especialistas recomendaron realizar la cirugía para retirar la lesión y establecer con precisión su naturaleza.

La primera comunicación oficial posterior al procedimiento había generado alivio al indicar que no se habían registrado complicaciones. Sin embargo, el nuevo informe confirmó posteriormente que el tejido extraído correspondía a un tumor maligno.

Cómo sigue la salud del papa León XIV

La agenda pública del pontífice permanece suspendida hasta el 20 de octubre mientras continúa su recuperación. Antes de la operación, se había estimado que la internación podría extenderse aproximadamente una semana.

El estado de salud también genera expectativa por el viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar por Sudamérica durante noviembre, con visitas programadas a Uruguay, Argentina y Perú.

Por el momento, el Vaticano no informó modificaciones en esa gira. La evolución durante los próximos días será determinante para definir si el Papa puede mantener los compromisos previstos.