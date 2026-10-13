El Vaticano modificó la agenda del papa León XIV mientras el pontífice continúa internado en el Policlínico Gemelli de Roma tras la operación en la que le extirparon un tumor cancerígeno del pulmón derecho. El cardenal Luis Antonio Tagle asumirá una de las principales actividades previstas para este miércoles.

Tagle, recientemente elegido decano del Colegio Cardenalicio, presidirá a las 10, hora de Italia, la misa de clausura del encuentro organizado por los 10 años de la exhortación apostólica Amoris laetitia. La celebración tendrá lugar en la Plaza de San Pedro.

Inicialmente estaba previsto que León XIV encabezara la ceremonia, pero su hospitalización obligó a modificar el cronograma. Además, todas las audiencias del Papa fueron canceladas hasta el martes 20 de octubre.

Los cambios se producen después de que el pontífice fuera operado este martes por un adenocarcinoma pulmonar. La intervención terminó con éxito y, tras despertar con normalidad, regresó a su habitación para comenzar la recuperación.

Tagle ocupará el lugar del Papa

El cardenal filipino Luis Antonio Tagle tendrá a su cargo la misa que cerrará el encuentro con presidentes de Conferencias Episcopales y jefes de las Iglesias católicas orientales.

La cumbre comenzó el 7 de octubre y fue convocada para analizar los desafíos pastorales de las familias a una década de la publicación de Amoris laetitia.

Tagle fue elegido el 8 de octubre como nuevo decano del Colegio Cardenalicio y su designación fue aprobada por León XIV. Reemplazó en ese cargo al cardenal Giovanni Battista Re.

También postergaron un documento

La internación del Papa también modificó el cierre institucional del encuentro. León XIV tenía previsto escuchar personalmente las conclusiones de los participantes y posteriormente realizar una reflexión sobre lo debatido.

Por ese motivo, la publicación del documento final fue postergada. La intención es que el pontífice pueda conocer su contenido una vez que deje el hospital y luego aporte sus consideraciones.

Cómo sigue la recuperación de León XIV

La operación realizada este martes permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho. Durante la intervención se confirmó que el nódulo detectado previamente correspondía a un adenocarcinoma pulmonar.

El procedimiento concluyó sin complicaciones y el Vaticano informó que León XIV regresó posteriormente a su habitación. La hospitalización estaba prevista inicialmente por aproximadamente una semana.

Mientras continúa su recuperación, las actividades que requerían la presencia directa del pontífice serán reorganizadas. Por ahora, el Vaticano mantiene suspendidas sus audiencias hasta el 20 de octubre.