El esperado viaje del papa León XIV a la Argentina, previsto para noviembre, quedó bajo incertidumbre después de la operación a la que fue sometido por un tumor maligno en el pulmón derecho. Este jueves 15 de octubre, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, reconoció que todavía no es posible confirmar la visita y que la decisión dependerá de la evolución médica del pontífice. Pese a ello, hasta el momento no se anunció una suspensión oficial.

El cardenal realizó las declaraciones durante una actividad en la embajada de Irak ante la Santa Sede, donde fue consultado sobre la salud del Papa y sus próximos compromisos internacionales. Allí explicó que, aunque la recuperación muestra señales favorables, resulta prematuro anticipar si podrá afrontar una gira de varios días por Sudamérica.

"Dependerá de cómo van las cosas", sostuvo Parolin, quien también reconoció que continúa preocupado por la salud del pontífice y que será necesario aguardar las recomendaciones de los especialistas.

En ese sentido, aclaró que la planificación original del viaje se mantuvo después de la internación, pero que cualquier definición estará condicionada por los próximos controles médicos.

Qué dijo el Vaticano sobre la posible visita del Papa a Argentina

La principal preocupación de las autoridades vaticanas está relacionada con las exigencias físicas que implica una gira internacional poco tiempo después de una cirugía pulmonar.

Parolin explicó que León XIV todavía no tomó una decisión sobre su agenda de noviembre y que primero deberá completar su recuperación en el hospital Gemelli de Roma.

"El papa aún no se ha pronunciado sobre este tema y debemos esperar", expresó el secretario de Estado. También señaló que los médicos deberán determinar si el pontífice se encuentra en condiciones de realizar un viaje prolongado.

El funcionario agregó que, si la recuperación continúa según lo previsto, la gira podría desarrollarse sin modificaciones. Sin embargo, reconoció que todavía resulta imposible anticipar posibles cambios.

Incluso mencionó que el Papa podría reorganizar algunas actividades de su pontificado si su estado de salud lo requiere.

Cuándo está previsto que el Papa visite Argentina

De acuerdo con el cronograma conocido hasta ahora, León XIV tiene previsto arribar a Uruguay el 6 de noviembre, para luego trasladarse a Argentina, donde permanecería entre el 8 y el 11 del mismo mes.

Posteriormente, la gira continuaría en Perú y finalizaría el 16 de noviembre.

La visita a Argentina genera una importante expectativa entre los fieles católicos, especialmente por la posibilidad de recibir al pontífice en el país que fue la tierra natal de su antecesor, Francisco.

Sin embargo, la realización del recorrido dependerá de los resultados de los próximos estudios médicos y de la capacidad del Papa para afrontar las exigencias del traslado.

Cómo sigue la recuperación del papa León XIV

El pontífice fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho. Desde entonces permanece internado en el hospital Gemelli, donde recibe atención especializada.

Este jueves, el Vaticano informó que León XIV pasó una buena noche, pudo levantarse y desayunar. Además, los controles de rutina arrojaron resultados normales y una radiografía de tórax mostró una recuperación favorable del pulmón operado.

Aunque estas novedades representan una evolución positiva, los médicos mantienen el seguimiento de su estado general y todavía no se confirmó cuándo recibirá el alta.

Por ahora, la gira sudamericana permanece en agenda, pero la última palabra dependerá de la evolución del pontífice y de las recomendaciones médicas.