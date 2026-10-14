El Vaticano reafirma la intención del Papa León XIV de viajar a Latinoamérica

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, habló este miércoles 14 de octubre sobre el estado de salud del Papa León XIV y su próxima gira internacional. Durante un encuentro con los medios de comunicación, el vocero vaticano ratificó el compromiso del Santo Padre con los fieles de la región.

“Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, por lo tanto su intención, su deseo y también el hecho de… de ir”, dijo Bruni ante las consultas periodísticas. Las declaraciones llevaron tranquilidad sobre la agenda institucional prevista para las próximas semanas.

Esta confirmación oficial surge luego de las dudas generadas por la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el Santo Padre. A sus 71 años, León XIV debió ser operado en el Hospital Gemelli de Roma para la extirpación de un lóbulo pulmonar.

Los estudios médicos posteriores a la cirugía revelaron la presencia de cáncer de pulmón en la zona intervenida. A pesar del cuadro de salud y el proceso de recuperación, la Santa Sede sostiene que la intención de realizar la gira completa se mantiene intacta.

El itinerario oficial está programado para iniciarse a comienzos de noviembre de este año. La travesía apostólica contempla paradas estratégicas en tres naciones sudamericanas: Uruguay, Argentina y Perú.