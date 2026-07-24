El Vaticano dio un nuevo paso hacia una eventual visita del papa León XIV a la Argentina. Una delegación de especialistas de la Santa Sede recorrió el país en los últimos días con el objetivo de evaluar aspectos logísticos, de seguridad y los posibles lugares que podrían formar parte de la agenda del pontífice durante su futura gira por Sudamérica.

La información fue confirmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, quien explicó que la misión técnica tuvo como finalidad inspeccionar distintos escenarios y avanzar en la organización del eventual viaje. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una confirmación oficial ni una fecha definida para la llegada de León XIV al país.

La recorrida forma parte de las tareas habituales que realiza el Vaticano antes de cada viaje apostólico. Los enviados analizan cuestiones vinculadas con la seguridad, los traslados, la capacidad de los espacios donde se desarrollarán las actividades y la logística necesaria para recibir al Sumo Pontífice.

Aunque la visita aún no fue oficializada, distintas versiones indican que Argentina podría integrar una gira regional que también incluiría Perú y Uruguay. En las últimas semanas, el propio León XIV manifestó su deseo de visitar América Latina, especialmente aquellos países que no recibieron una visita papal durante el pontificado de Francisco.

Por el momento, desde la Santa Sede mantienen la reserva sobre el cronograma definitivo. No obstante, el envío de una delegación técnica es considerado un paso clave en la planificación de un viaje que, de concretarse, marcará la primera visita de León XIV a la Argentina desde que fue elegido como líder de la Iglesia Católica.