Una delegación del Vaticano participará este martes 27 y miércoles 28 de octubre de un encuentro regional con movimientos sociales en La Matanza, provincia de Buenos Aires, como parte de las actividades previas a la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.

La convocatoria es organizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y reunirá a representantes de organizaciones de distintos países de América Latina. El objetivo es elaborar un documento con diagnósticos y propuestas sobre los principales problemas sociales de la región para entregárselo al pontífice durante su estadía en el país.

La delegación vaticana estará encabezada por sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. También participarán Emilce Cuda, integrante de la Pontificia Comisión para América Latina, y el sacerdote Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

Pobreza, endeudamiento y narcotráfico, entre los temas centrales

Durante las jornadas, las organizaciones analizarán la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias, los problemas de salud mental y el avance del narcotráfico en los barrios populares. También debatirán sobre el impacto de la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo.

Los temas forman parte de un informe de 72 páginas que representantes de la economía popular entregaron a León XIV en septiembre. El documento describe las dificultades que atraviesan los sectores vulnerables y el papel que cumplen las organizaciones territoriales, las cooperativas y los comedores comunitarios.

El encuentro también tomará como referencia Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, que aborda los desafíos de preservar la dignidad humana frente a los cambios tecnológicos.

Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP e integrante del comité político del Encuentro Mundial de Movimientos Populares, destacó la continuidad del vínculo entre la Iglesia y las organizaciones sociales.

“Hoy León XIV da continuidad a ese legado, pero agudiza la discusión: pone el foco en el impacto de la tecnología e inteligencia artificial y nos llama a construir una gobernanza desde la subsidiaridad”, sostuvo.

La continuidad del vínculo iniciado por Francisco

El Encuentro Mundial de Movimientos Populares nació en 2014 por iniciativa del papa Francisco, quien impulsó un espacio de diálogo entre la Iglesia y organizaciones territoriales de distintos países. La agenda de Tierra, Techo y Trabajo se convirtió desde entonces en uno de sus principales ejes.

León XIV recibió a representantes de estos movimientos en el Vaticano en octubre de 2025 y expresó su voluntad de continuar ese vínculo. La reunión en La Matanza busca profundizar esa relación y acercar al pontífice las demandas de los sectores populares latinoamericanos.

Las actividades concluirán el miércoles con una peregrinación hacia el predio Las 3T, en el barrio Puerta de Hierro, donde se celebrará una misa presidida por autoridades de la Iglesia argentina.

El documento elaborado durante las jornadas será presentado al Papa durante su visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda incluirá actividades en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, en lo que será el regreso de un pontífice a la Argentina después de casi cuatro décadas.