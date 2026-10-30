El supermercado Vea ubicado en la intersección de República del Líbano y Alvear, en Rawson, postergó su cierre definitivo y continuará funcionando hasta fines de noviembre. La sucursal tenía previsto bajar sus persianas durante octubre, pero la empresa decidió extender un mes más su actividad debido a cuestiones operativas. La medida también permitirá que los 12 trabajadores afectados tengan más tiempo para definir su futuro laboral.

La confirmación llegó este jueves 29 de octubre por parte de Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio (SEC), quien explicó que el cambio de fecha responde a las tareas necesarias para desmantelar las instalaciones y entregar el inmueble en las condiciones correspondientes.

Entre los trabajos pendientes se encuentra el retiro de las cajas registradoras, los equipos de aire acondicionado y las cámaras frigoríficas. Estos procedimientos demandarán más tiempo del previsto inicialmente, motivo por el cual la empresa decidió mantener abierto el establecimiento durante algunas semanas adicionales.

Aunque todavía no se informó un día exacto para el cierre, la nueva fecha estimada es a fines de noviembre, cuando la sucursal dejará de atender al público definitivamente.

La postergación también tendrá un impacto directo sobre los 12 empleados que actualmente trabajan en el supermercado. Según explicó la dirigente sindical, algunos ya alcanzaron acuerdos para desvincularse de la empresa, mientras que otros continúan evaluando las opciones disponibles para mantener su fuente laboral.

Entre las alternativas que se encuentran en análisis figura la posibilidad de reubicar a parte del personal en otras sucursales de la cadena. Sin embargo, todavía no se confirmó que esta opción pueda concretarse para la totalidad de los trabajadores.

Desde el Sindicato Empleados de Comercio continúan siguiendo las negociaciones para garantizar que cada empleado pueda resolver su situación antes de que el local cierre sus puertas. La extensión del plazo permitirá avanzar con las conversaciones y definir las condiciones de salida o continuidad laboral.

El cierre de esta sucursal se suma a otro antecedente reciente de Vea en Rawson. A fines de 2025, la cadena dejó de operar en su establecimiento ubicado sobre boulevard Sarmiento, en Villa Krause, donde trabajaban 16 personas.

En aquella oportunidad, la situación del personal se resolvió mediante diferentes acuerdos que incluyeron indemnizaciones, retiros voluntarios y reubicaciones dentro de la compañía.

La decisión de cerrar el local de República del Líbano había sido comunicada en septiembre, cuando el gremio confirmó que la empresa ya había notificado a los trabajadores. Desde entonces, las conversaciones estuvieron enfocadas en buscar alternativas para los empleados afectados.

Con el nuevo cronograma, la sucursal continuará atendiendo durante noviembre, aunque su cierre definitivo sigue confirmado y marcará la salida de otro establecimiento de la cadena en el departamento Rawson.