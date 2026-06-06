El velatorio del Indio Solari será en Parque Domínico este domingo

El velatorio de Carlos Alberto “Indio” Solari se realizará este domingo en el predio de Parque Domínico, en el partido de Avellaneda, según confirmaron fuentes vinculadas a la organización de la despedida del músico.

La noticia se conoció este sábado, luego de una jornada marcada por múltiples homenajes espontáneos en distintos puntos del país, donde seguidores del artista realizaron las denominadas “misas ricoteras”, con encuentros, música y manifestaciones de recuerdo.

El espacio elegido para la ceremonia será el salón Gatica, ubicado dentro del Parque Los Derechos del Trabajador, un predio de aproximadamente 10 hectáreas en Villa Domínico. El lugar fue confirmado para recibir a miles de fanáticos que se acercarán a despedir al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En el operativo de seguridad previsto para la jornada participarán alrededor de 1500 personas, según informaron fuentes oficiales. Se espera una importante concentración de seguidores durante el desarrollo del velatorio.

En paralelo, continúan las actividades organizadas por fanáticos en distintos puntos del país. Durante el fin de semana también se prevé un banderazo en el Obelisco y un recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia, en el marco de los homenajes al músico.

La confirmación del lugar del velatorio concentró la atención de seguidores y medios, en una jornada que mantiene diversas expresiones de despedida en torno a la figura del artista.