El Teatro Municipal de San Juan será escenario de una propuesta que busca combinar humor, música y costumbres regionales en un mismo espectáculo. El Dani Pérez presentará El Veneno Cuyano el próximo sábado 18 de julio, desde las 21:30, con una puesta que reúne monólogos de stand up y música folklórica en vivo para celebrar la identidad cuyana desde una mirada cercana y entretenida.

La obra parte de una idea que atraviesa todo el espectáculo: la cuyanía como un "veneno" del que nadie quiere recuperarse. Lejos de tratarse de algo negativo, la propuesta utiliza esa metáfora para retratar aquellas costumbres, expresiones y tradiciones que forman parte de la vida cotidiana de la región y que despiertan orgullo entre quienes las comparten.

El espectáculo propone alejarse de la mirada más tradicional del folklore para acercarlo al público desde el humor. A través de monólogos de observación, El Dani Pérez recorrerá escenas habituales de la vida cuyana, desde los asados interminables hasta las largas sobremesas familiares, pasando por los modismos y las formas particulares de entender la vida que caracterizan a la región.

La intención es que el público se reconozca en cada historia y encuentre en esas situaciones cotidianas un motivo para reírse de sí mismo, sin perder de vista el valor de las tradiciones que identifican a San Juan y al resto de Cuyo.

Música en vivo y artistas invitados

La propuesta también tendrá un importante componente musical. Durante la función sonarán cuecas, tonadas y gatos cuyanos interpretados en vivo, en un recorrido que buscará equilibrar emoción y humor sobre el escenario.

Además, el espectáculo contará con artistas invitados que aportarán distintas voces y momentos musicales para enriquecer la experiencia. La puesta estará acompañada por una estética inspirada en los tradicionales carteles de vendedores ambulantes y en la cultura rutera de la región, reforzando la identidad visual de la propuesta.

Entradas y función

El Veneno Cuyano se presentará el sábado 18 de julio a las 21:30 en el Teatro Municipal de San Juan. Las entradas tienen un valor de $15.000 y ya pueden adquirirse a través de soloentradas.com o en la boletería del teatro. Quienes prefieran comprarlas de manera presencial también podrán hacerlo el mismo día de la función, hasta el inicio del espectáculo, sujeto a la disponibilidad de localidades.