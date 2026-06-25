El verdadero motivo del encuentro entre Wanda Nara y L-Gante en su casa

La reciente visita de Elián Valenzuela al domicilio de Wanda Nara despertó múltiples versiones sobre un posible acercamiento sentimental. Sin embargo, el trasfondo de esta reunión responde a una estrategia laboral de Telefe para integrar al referente de la cumbia 420 a la nueva edición de MasterChef Celebrity 2026.

Según reveló la panelista Naiara Vecchio en sus plataformas digitales, "L-Gante visitó a Wanda Nara en su casa" con la intención de cerrar su participación en el certamen culinario que comenzará a grabarse en octubre. La producción busca generar contenidos atractivos mediante la interacción de ambos en pantalla.

En paralelo a estos proyectos profesionales, la mediática atraviesa un complejo escenario judicial tras la presentación de Mauro Icardi ante la justicia por el cuidado de su hija mayor. La conductora manifestó su malestar al descubrir que la menor presentaba cinco perforaciones en la oreja que derivaron en una infección. Este conflicto se suma a otras acusaciones de hostigamiento realizadas por Wanda, quien afirmó sobre el comportamiento del futbolista que "Me ha llamado 300 veces en un día".

La lista de convocados para el reality de cocina incluye nombres como Daniela Christiansson y Lizy Tagliani, quien fue sustituida recientemente por Carina Zampini en la conducción de su programa dominical. Durante un cruce televisivo con Mariana Fabbiani, la empresaria expresó su cansancio ante los ataques mediáticos y sostuvo que "Siempre han sido violentas conmigo". Por el momento, la producción aguarda la confirmación definitiva del cantante para asegurar su lugar en la competencia de 2026.