La China Suárez viajó hasta Uruguay para decir presente en la celebración de cumpleaños de su amiga, la reconocida diseñadora Natalia Antolín. Durante el evento, la actriz volvió a dejar en claro su talento para armar combinaciones con mucha personalidad y estar siempre a la vanguardia de la moda actual.

Para esta ocasión especial, la artista apostó por una estética boho que logró fusionar delicadeza, tonos vibrantes y una clara impronta campestre. El eje central de su estilismo fue un vestido largo perteneciente a la colección de la propia homenajeada, confeccionado en colores suaves y con un estampado de flores cálidas.

El diseño de la prenda se caracterizó por tener un escote en V pronunciado y por ser sin mangas, detalles que brindaron mucha frescura. Estas características resultaron ideales para acompañar el espíritu primaveral de la jornada y resaltar la figura de la intérprete en medio de una celebración rodeada de naturaleza.

Sin embargo, el verdadero giro de este conjunto estuvo en la elección del calzado que terminó por transformar todo el atuendo. La actriz sumó unas botas de cuero marrón de caña alta diseñadas por Ricky Sarkany, generando un contraste perfecto entre el romanticismo del vestido y un aire mucho más descontracturado.

El toque final para consolidar este estilo bohemio llegó de la mano de un sombrero de ala ancha en tono beige que armonizó con la paleta cromática. Este accesorio aportó una cuota extra de relajación y elegancia juvenil, convirtiéndose en el complemento indispensable para disfrutar de una fiesta al aire libre.