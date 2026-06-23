El vestido dorado de Pampita que es tendencia en el Mundial

Carolina Ardohain volvió a marcar tendencia durante su participación en la cobertura del Mundial en Estados Unidos. La modelo y conductora se destaca por su fuerte impronta fashionista y su rol en los medios, consolidando su perfil como una de las figuras más influyentes del estilo argentino en el exterior. En esta ocasión, sorprendió con un impactante vestido de lentejuelas en tono dorado, diseñado de forma ajustada y con transparencias sutiles que realzan su figura.

La prenda cuenta con mangas largas y una textura brillante, pero el detalle más comentado fue el escote profundamente abierto en la espalda. Las fotografías fueron capturadas en un entorno exterior de estética relajada y sofisticada, donde la modelo posó con seguridad. El conjunto generó una inmediata lluvia de elogios en redes sociales, donde los usuarios celebraron el glamour de la propuesta para una cobertura periodística.

En el marco de la presencia argentina en el torneo, también se destacaron los looks de Zaira Nara con estilo animal print y encaje en Miami y Dallas, además de una propuesta de Sol Pérez inspirada en la selección nacional. A este movimiento se sumó Wanda Nara con una campera oversize que proyecta ser tendencia de invierno. Actualmente instalada en el país del norte, Pampita continúa fusionando televisión y moda para la publicación de la editorial Producciones Publiexpress en junio de 2026.